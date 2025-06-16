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ЗМІ: атаки Ірану показують нестачу сховищ в Ізраїлі

Десятки тисяч старих будівель у місті не мають належної захисної інфраструктури.

ЗМІ: атаки Ірану показують нестачу сховищ в Ізраїлі
Наслідки атак іранських балістичних ракет на Бней-Брак у центральному Ізраїлі, 16 червня 2025 року
Фото: EPA/UPG

Ракетна загроза з боку Ірану викриває нестачу бункерів в Ізраїлі, повідомляють Euronews.

Щоденна газета “Ізраїль Хаєм” цитує Командування тилу Ізраїлю, яке заявило, що приблизно 40% жителів Тель-Авіва живуть у будівлях без укриттів, які відповідають сучасним стандартам безпеки. Також десятки тисяч старих будівель у місті не мають належної захисної інфраструктури.

Тель-Авів і Хайфа вже стикаються з гострою нестачею бомбосховищ на тлі ескалації іранських атак. Журналісти цитують жителів столиці, які кажуть, що вони “не мають сховищ”, додаючи, що сусіди “зачиняють для нас двері своїх укриттів”.

Криза з укриттями знову загострилася після того, як речник іранської армії заявив, що “укриття більше не є безпечними”, і закликав ізраїльтян евакуюватися з усіх територій.

Закон Ізраїлю про цивільну оборону 1951 року вимагає, щоб усі житлові та комерційні будівлі мали бомбосховища, хоча кілька будівель можуть використовувати одне бомбосховище.

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Стандарти щодо укриттів різняться в усьому світі та формуються залежно від індивідуальних загроз безпеці кожної країни, економічних можливостей, інфраструктури та нормативно-правової бази. У зонах конфліктів, таких як Іран, Ліван та Ємен, влада часто покладається на станції метро та школи як імпровізовані укриття, оскільки спеціально побудовані укріплені приміщення є рідкістю.

Критерії проєктування, розгортання та місткості бункерів також суттєво відрізняються. Наприклад, Швейцарія може похвалитися понад 370 000 ядерних укриттів, яких достатньо для розміщення всього її населення.

Поблизу Праги розташоване одне з найсекретніших ядерних укриттів, продукт співпраці 1980-х років між тодішнім Радянським Союзом та тодішньою Чехословаччиною.

Найбільший у світі підземний бункер, відомий як “Оппідум”, відремонтований і включає басейн, вертолітний майданчик та передові системи оборони. “Опідум”, площею 30 000 квадратних метрів, розташований в горах Чехії. У ньому є підземний сад, спа-салон, басейн, кінотеатр, бібліотека та інші розваги. Житлова площа становить 7200 квадратних метрів. 

  • За даними попереднього розслідування військової служби цивільного захисту Ізраїлю, сьогодні балістична ракета, випущена з Ірану, влучила в стіну будівлі в центральному Ізраїлі, пробивши укріплене укриття. Внаслідок цього удару загинули щонайменше чотири людини: трьох знайшли всередині укриття, а одну ‒ у сусідній будівлі, куди їх відкинула сила вибуху.
  • CNN повідомило про загибель трьох людей в місті Хайфа, також жертвам нічного удару стали одна людина в місті Бней-Брак і чотири – в Петах-Тіхві. 
  • У суботу ізраїльські засоби протиповітряної оборони не змогли перехопити іранську ракету, яка влучила в будівлю в місті Тамра. Внаслідок цього удару загинули четверо людей, а ще кілька отримали поранення. Мер Тамри Муса Абу Румі повідомив міжнародним ЗМІ, що лише 40% з 37 000 мешканців міста мають доступ до безпечних кімнат або належних укриттів. Він також зазначив, що в Тамрі немає громадських бункерів, які є поширеними в більшості ізраїльських міст і селищ.
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