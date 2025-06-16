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Американський авіаносець прямує з Південнокитайського моря на Близькій Схід

Ударна група авіаносців Nimitz минулого тижня проводила операції з морської безпеки в Південнокитайському морі.

Американський авіаносець прямує з Південнокитайського моря на Близькій Схід
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Американський авіаносець USS Nimitz зранку залишив покинув Південнокитайське море, прямуючи на захід.

Про це пише Reuters з посиланням на дані вебсайту відстеження суден Marine Traffic.

Авіаносець планував відвідати місто Дананг пізніше цього тижня, але два джерела, зокрема дипломат, повідомив, що офіційний прийом, запланований на 20 червня, скасували.

Посольство США в Ханої поінформувало одне з джерел про скасування через “надзвичайну оперативну потребу”.

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Ударна група авіаносців Nimitz минулого тижня проводила операції з морської безпеки в Південнокитайському морі в рамках “рутинної присутності ВМС США в Індо-Тихоокеанському регіоні”, повідомляє вебсайт командувача Тихоокеанського флоту США.

Дані Marine Traffic показали, що авіаносець вчора рухався на захід у напрямку Близького Сходу, де загострюється битва між Ізраїлем та Іраном.
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