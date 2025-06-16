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Politico: Трамп закликав Ізраїль не вбивати верховного лідера Ірану

За словами американського чиновника, Ізраїль в останні дні мав потенційну можливість вбити іранського лідера, але президент США заявив, що він категорично проти цього плану.

Politico: Трамп закликав Ізраїль не вбивати верховного лідера Ірану
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї
Фото: ЕРА/UPG

Президент Дональд Трамп не схвалив план Ізраїлю щодо вбивства верховного лідера Ірану, аятоли Алі Хаменеї. Про це пише POLITICO з посиланням на джерело.

За словами американського посадовця, Ізраїль останніми днями мав можливість потенційно вбити іранського лідера, але президент заявив, що він категорично проти цього плану.

Агентство Reuters першим написало про те, що Трамп відхилив план у неділю вранці.

Ізраїль вдарив по іранських ядерних об'єктах у п'ятницю, заявивши про мету знищити ядерний потенціал країни. Це супроводжувалося конкретними смертельними атаками на деяких провідних генералів та вчених-ядерників Ірану. Обидві сторони продовжили обмін ударами в неділю.

“Хоча Трамп явно не є шанувальником аятоли, він наполягав на тому, що шлях для Ізраїлю та Ірану до вирішення своїх проблем дипломатичним шляхом все ще існує”, ‒ додає видання.

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Єхіель Лейтер, посол Ізраїлю в Сполучених Штатах, також відмовився виключати переслідування Хаменеї. 

“Я думаю, що справедливо буде сказати, що ніхто, хто погрожує знищенням Ізраїлю, не повинен бути виключений зі списку цілей”, – сказав Лейтер в програмі “This Week” на каналі ABC. 

“Але ми не збираємося обговорювати конкретних осіб онлайн. Ідея полягає в тому, щоб нейтралізувати та припинити намір Ірану знищити Ізраїль за допомогою ядерної зброї та балістичних ракет. І будь-хто, хто заважає цьому або фактично просуває цю справу знищення Ізраїлю, очевидно, є кимось, з ким нам доведеться мати справу”, ‒ додав він.

  • Раніше Дональд Трамп закликав Ізраїль й Іран укласти мирну угоду, зазначивши, що країни її укладуть, так само як він "змусив Індію й Пакистан укласти угоду".
  • Американський президент заявив, що Вашингтон може втрутитися у врегулювання конфлікту між Ізраїлем та Іраном. При цьому він уточнив, що наразі США не беруть участі в конфлікті. 
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