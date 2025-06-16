Politico: Трамп закликав Ізраїль не вбивати верховного лідера Ірану

За словами американського чиновника, Ізраїль в останні дні мав потенційну можливість вбити іранського лідера, але президент США заявив, що він категорично проти цього плану.

Президент Дональд Трамп не схвалив план Ізраїлю щодо вбивства верховного лідера Ірану, аятоли Алі Хаменеї. Про це пише POLITICO з посиланням на джерело.

За словами американського посадовця, Ізраїль останніми днями мав можливість потенційно вбити іранського лідера, але президент заявив, що він категорично проти цього плану.

Агентство Reuters першим написало про те, що Трамп відхилив план у неділю вранці.

Ізраїль вдарив по іранських ядерних об'єктах у п'ятницю, заявивши про мету знищити ядерний потенціал країни. Це супроводжувалося конкретними смертельними атаками на деяких провідних генералів та вчених-ядерників Ірану. Обидві сторони продовжили обмін ударами в неділю.

“Хоча Трамп явно не є шанувальником аятоли, він наполягав на тому, що шлях для Ізраїлю та Ірану до вирішення своїх проблем дипломатичним шляхом все ще існує”, ‒ додає видання.

Єхіель Лейтер, посол Ізраїлю в Сполучених Штатах, також відмовився виключати переслідування Хаменеї.

“Я думаю, що справедливо буде сказати, що ніхто, хто погрожує знищенням Ізраїлю, не повинен бути виключений зі списку цілей”, – сказав Лейтер в програмі “This Week” на каналі ABC.

“Але ми не збираємося обговорювати конкретних осіб онлайн. Ідея полягає в тому, щоб нейтралізувати та припинити намір Ірану знищити Ізраїль за допомогою ядерної зброї та балістичних ракет. І будь-хто, хто заважає цьому або фактично просуває цю справу знищення Ізраїлю, очевидно, є кимось, з ким нам доведеться мати справу”, ‒ додав він.