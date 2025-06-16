Австралія проведе переговори з ЄС щодо підписання оборонної угоди

Австралія проведе офіційні переговори щодо укладення нової оборонної угоди з Євросоюзом, а прем'єр-міністр країни Ентоні Альбанезе готується обговорити плани посилення співпраці у сфері безпеки на саміті G7 цього тижня в Канаді.

Як пише The Guardian, на тлі погіршення міжнародної безпекової ситуації Ентоні Альбанезе використає переговори з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн та главою Європейської ради Антоніо Коштою в Альберті для обговорення партнерства у сфері безпеки та оборони, запропонованого на інавгураційній месі Папи Лева XIV у Римі минулого місяця.

Угода може включати військові навчання та іншу співпрацю у сферах, що становлять взаємний інтерес, зокрема іноземне втручання, кібербезпеку, боротьбу з тероризмом, оборонну промисловість та критичні технології.

Австралія спочатку прохолодно поставилася до цієї ідеї, але її обговорювали з міністром оборони Річардом Марлесом на діалозі Шангрі-Ла в Сінгапурі, а минулого тижня посол ЄС в Австралії Габріеле Візентін підтвердив, що переговори в Брюсселі тривають.

Альбанезе підтвердив, що Австралія може підписати угоду, подібну до тих, що були укладені між ЄС та Японією, Південною Кореєю та Великою Британією.

Фон дер Ляєн заявила, що угода може бути в інтересах обох сторін, оскільки ЄС є "передбачуваним" і поділяє ті ж цінності, що й Австралія.

Альбанезе сказав, що обережність уряду після переговорів у Римі відображає той факт, що це був перший випадок, коли ця пропозиція була озвучена стороною ЄС.

Автралійський прем'єр зустрівся вже із прем'єр-міністром Канади Марком Карні. Лідери обговорили зацікавленість Канади в приєднанні до ядерної угоди Aukus, яка покликана покращити обмін технологіями та військовими застосуваннями, включаючи штучний інтелект, гіперзвукові технології та суперкомп'ютери. Карні порушив питання співпраці з Австралією щодо таких проектів, як проєкт загоризонтного радара – системи раннього попередження вздовж канадсько-американського кордону в Арктиці. Австралія є лідером у розробці передової системи, яка дозволяє безперервно відстежувати загрози на великій території .

Під час перебування в Канаді Альбанезе проведе двосторонні переговори з лідерами Японії, Південної Кореї, Німеччини та Франції. Його зустріч з Трампом має стати найважливішою подією шестиденного закордонного візиту.

США проводять достроковий перегляд угоди з Великою Британією про обмін технологіями атомних підводних човнів з Австралією, і очікується, що Албанезе наполягатиме на скасування тарифів на сталь та алюміній, запроваджених Білим домом.