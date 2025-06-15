Трамп закликав Ізраїль та Іран укласти мирну угоду

Президент США Дональд Трамп закликав Ізраїль й Іран укласти мирну угоду.

Про це повідомляє "Радіо Свобода".

"Іран та Ізраїль повинні укласти угоду, і вони її укладуть, так само як я змусив Індію й Пакистан укласти угоду, в даному випадку використовуючи торгівлю зі Сполученими Штатами, щоб принести розум, згуртованість і розсудливість у переговори з двома видатними лідерами, які змогли швидко ухвалити рішення і зупинитися", – написав Трамп у соцмережі Truth Social.

Він заявив, що у свій перший термін президентства домігся припинення конфлікту між Сербією і Косовом, а також сприяв мирному врегулюванню між Єгиптом й Ефіопією.

"Так само, невдовзі ми досягнемо миру між Ізраїлем й Іраном", – зазначив Трамп.

Раніше в інтерв’ю ABC News президент США заявив, що Вашингтон може втрутитися у врегулювання конфлікту між Ізраїлем та Іраном. При цьому він уточнив, що наразі США не беруть участі в конфлікті.

Трамп також повідомив, що не виключає посередництва президента Росії Владіміра Путіна у мирних переговорах. "Він готовий. Він телефонував мені з цього приводу. Ми довго обговорювали це", – сказав Трамп.

Зі свого боку, міністр закордонних справ Ірану Аббас Аракчі заявив, що Тегеран готовий укласти угоду, яка гарантує відмову від ядерної зброї.

Раніше Іран відмовився від участі в шостому раунді переговорів зі США щодо ядерної угоди. Зустріч мала відбутися в неділю, 15 червня. За словами Аракчі, США зробили неприйнятні пропозиції, тоді як Іран планував представити власний план, який міг привести угоду.

Ізраїль розпочав авіаудари по території Ірану 13 червня, атакуючи ядерні, військові та енергетичні об’єкти. У відповідь Іран завдав ударів по Ізраїлю з використанням ракет і безпілотників. За останніми даними, внаслідок ізраїльських атак в Ірані загинули близько 140 людей, включаючи військових високопосадовців. В Ізраїлі внаслідок іранських ударів, за даними МОЗ, загинули 15 людей.