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Катастрофа літака Air India: чиновники передають тіла родичам

Головний лікар Громадської лікарні Ахмедабада повідомив, що наразі за допомогою ДНК-тестів ідентифіковано 31 тіло.

Катастрофа літака Air India: чиновники передають тіла родичам
Фото: EPA/UPG

Сьогодні родичі загиблих у катастрофі літака Air India почали отримувати тіла своїх близьких у білих трунах деякі родини готуються до проведення останніх обрядів, повідомляє DW.

Свідки на місці катастрофи розповіли, що тіла були сильно обгорілі та розчленовані. Родич жертви катастрофи повідомив агентству AFP, що їм порадили не відкривати труни.

Раджніш Патель, головний лікар Громадської лікарні Ахмедабада, повідомив, що наразі за допомогою ДНК-тестів ідентифіковано 31 тіло.

“12 тіл передано їхнім родичам. Ми чекаємо, поки інші приїдуть і заберуть останки своїх родичів”, — сказав він індійському агентству ANI.

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Причина катастрофи поки що незрозуміла, триває розслідування. Чорну скриньку або бортовий самописець знайшли, і влада очікує, що результати будуть доступні найближчим часом.

Посадовці повідомили новинній телекомпанії NDTV, що літак пройшов комплексну перевірку технічного обслуговування у червні 2023 року, а наступний раунд перевірок мав відбутися у грудні цього року. 

Авіакатастрофа літака Air India: 270 загиблих

Air India повідомила, що на борту літака було 169 індійських пасажирів, 53 британців, 7 португальців та один канадець, а також 12 членів екіпажу. У смертельній катастрофі загинула 241 людина на борту, і лише одна вижила. Раніше повідомлялося про 290 смертей.

Понад 30 людей загинули на землі, коли літак врізався в будівлю медичного коледжу. Більшість постраждалих виписали, але один або двоє залишаються у критичному стані.

Літак подав сигнал тривоги за кілька хвилин до аварії, близько 13:38 за місцевим часом. Управління цивільної авіації Індії також повідомило, що літак почав знижуватися, досягнувши висоти майже 200 метрів, ледве злетівши зі злітно-посадкової смуги в аеропорту Ахмедабад.
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