Консул Хорватії в Ізраїлі та його дружина поранені внаслідок удару Ірану по Тель-Авіву

Будівля, в якій вони мешкають, зазнала удару.

Дим від ймовірного влучання у центрі Тель-Авіва

Консул Хорватії в Ізраїлі та його дружина отримали поранення під час іранських ракетних ударів по Тель-Авіву.

Про це заявив міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч Радман, передає Times of Israel.

Будівля, в якій вони мешкають, зазнала удару. За його словами, він особисто поспілкувався з постраждалими, їхні поранення легкі, загрози життю немає.

Міністр додав, що його відомство перебуває на постійному зв’язку з хорватським посольством в Ізраїлі й вживає всіх необхідних заходів для гарантування безпеки персоналу.

«Ми рішуче засуджуємо напади на цивільних осіб і дипломатичні установи. Закликаємо до негайної деескалації та стриманості», — наголосив Грліч Радман.