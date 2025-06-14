Консул Хорватії в Ізраїлі та його дружина поранені внаслідок удару Ірану по Тель-Авіву

«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
«Вона підіймає на ноги весь зал»: шлях Таїсії Онофрійчук до чемпіонства Європи з художньої гімнастики
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
Ексклюзив Тетяна Вакуленко: на НМТ прохідний бал з математики - це програма 5-7 класів
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
«Випускник не знає, як підійти до завдання з математики, яке відповідає рівню сьомого класу, і ситуація тільки погіршується»
Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
Ексклюзив Ірина Дерюгіна про Таїсію Онофрійчук: «Усе життя чекала на гімнастку, яка захоче боротися і бути нагорі»
ГоловнаСвіт

Консул Хорватії в Ізраїлі та його дружина поранені внаслідок удару Ірану по Тель-Авіву

Будівля, в якій вони мешкають, зазнала удару. 

Консул Хорватії в Ізраїлі та його дружина поранені внаслідок удару Ірану по Тель-Авіву
Дим від ймовірного влучання у центрі Тель-Авіва
Фото: AP

Консул Хорватії в Ізраїлі та його дружина отримали поранення під час іранських ракетних ударів по Тель-Авіву. 

Про це заявив міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч Радман, передає Times of Israel.

Будівля, в якій вони мешкають, зазнала удару. За його словами, він особисто поспілкувався з постраждалими, їхні поранення легкі, загрози життю немає.

Міністр додав, що його відомство перебуває на постійному зв’язку з хорватським посольством в Ізраїлі й вживає всіх необхідних заходів для гарантування безпеки персоналу.

«Ми рішуче засуджуємо напади на цивільних осіб і дипломатичні установи. Закликаємо до негайної деескалації та стриманості», — наголосив Грліч Радман.

  • У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю офіційно заявила про початок повітряної кампанії проти іранських ядерних об'єктів і назвала зброю масового знищення в руках режиму Ісламської республіки «екзистенційною загрозою для Ізраїлю та всього світу».
  • Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі LB.ua.
  • Того ж дня увечері Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами і дронами у відповідь.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies