Консул Хорватії в Ізраїлі та його дружина поранені внаслідок удару Ірану по Тель-Авіву

Консул Хорватії в Ізраїлі та його дружина отримали поранення під час іранських ракетних ударів по Тель-Авіву.
Про це заявив міністр закордонних справ Хорватії Гордан Грліч Радман, передає Times of Israel.
Будівля, в якій вони мешкають, зазнала удару. За його словами, він особисто поспілкувався з постраждалими, їхні поранення легкі, загрози життю немає.
Міністр додав, що його відомство перебуває на постійному зв’язку з хорватським посольством в Ізраїлі й вживає всіх необхідних заходів для гарантування безпеки персоналу.
«Ми рішуче засуджуємо напади на цивільних осіб і дипломатичні установи. Закликаємо до негайної деескалації та стриманості», — наголосив Грліч Радман.
- У ніч на 13 червня Армія оборони Ізраїлю офіційно заявила про початок повітряної кампанії проти іранських ядерних об'єктів і назвала зброю масового знищення в руках режиму Ісламської республіки «екзистенційною загрозою для Ізраїлю та всього світу».
- Детальніше про ситуацію читайте в матеріалі LB.ua.
- Того ж дня увечері Іран атакував Ізраїль балістичними ракетами і дронами у відповідь.