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Гегсет підтвердив, що США перемістили частину антидронових засобів з України на Близький Схід

Міністр оборони США заявив, що Штати використовують всі доступні засоби, щоб захистити свій військовий контингент по всьому світу.

Гегсет підтвердив, що США перемістили частину антидронових засобів з України на Близький Схід
Піт Гегсет
Фото: EPA/UPG

Міністр оборони США Піт Гегсет підтвердив, що США перемістили частину антидронових засобів з України на Близький Схід. 

Про це він сказав в ефірі Fox News. 

"Я був на Капітолійському пагорбі протягом тижня на слуханнях. Одним з питань було, чи перемістили ми частину засобів протидії безпілотним системам з України на Близький Схід. Я відповів, що так", – сказав міністр.

Він додав, що США використовують всі доступні засоби, щоб захистити своїх людей [американський контингент на Близькому Сході] у цьому регіоні та по всьому світу. 

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Раніше МЗС Ірану звинуватило США в тому, що атака Ізраїлю "не могла б статися без координації та схвалення" Вашингтона.

Тим часом США категорично відкинули ці звинувачення. Державний секретар США Марко Рубіо наголосив: "США не брали участь", і застеріг Іран не нападати на американські об'єкти.

"Якщо Іран нападе на американські сили або об'єкти в регіоні як помста за дії Ізраїлю, США відповідатимуть жорстко", – заявив Рубіо.

Нагадаємо, днями Піт Гегсет заявив, що у 2026 році Вашингтон має намір скоротити бюджет на закупівлі озброєнь для України.

До цього адміністрація Трампа вирішила відправити ключову технологію боротьби з дронами, що призначалася для України, американським військам на Близькому Сході. Пентагон тихо повідомив Конгрес, що спеціальні детонатори для ракет, які українці використовують для збиття ворожих БпЛА, перекинули в інше місце.

Посол США при НАТО Метью Вітакер говорив, що у Білому домі ще не ухвалили рішень щодо майбутньої допомоги нашій державі.
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