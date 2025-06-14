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Єпископ Української католицької єпархії у Британії отримав почесну відзнаку з нагоди народження короля Чарльза ІІІ

Ордень вручили за служіння українській спільноті у Сполученому Королівстві.

Єпископ Української католицької єпархії у Британії отримав почесну відзнаку з нагоди народження короля Чарльза ІІІ
єпископ Української католицької єпархії Пресвятої Родини в Лондоні владика Кеннет Новаківський
Фото: Facebook/Ukrainian Catholic Eparchy of the Holy Family of London

14 червня єпископ Української католицької єпархії Пресвятої Родини в Лондоні владика Кеннет Новаківський отримав почесний Орден Британської імперії (OBE) з нагоди дня народження короля Чарльза ІІІ.

Про це йдеться на сайті Українсько греко-католицької церкви з посиланням на пресслужбу Лондонської єпархії.

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Нагороду вручили за служіння українській спільноті у Великобританії, зокрема, після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

«Коли я дізнався про нагородження, я був дуже зворушений визнанням Корони. У той же час, я відчуваю велику честь бути визнаним за роботу, яку наша єпархія та Союз українців у Великій Британії проводять, щоб допомогти українцям, які були змушені тікати від небезпеки після повномасштабного вторгнення в Україну», — сказав владика Кеннет.

Після 24 лютого 2022 року єпархія у співпраці з Союзом українців у Великій Британії заснувала «Український центр підтримки», який надає допомогу українцям, що прибули до Сполученого Королівства.

Орден Британської імперії належить до системи лицарських нагород, якими відзначають осіб за визначні досягнення та внесок у суспільне життя. Церемонії нагородження традиційно відбуваються в Букінгемському палаці, Віндзорському замку або палаці Холірудхаус.
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