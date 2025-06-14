Зеленський прокоментував заяву глави Пентагону про скорочення військової допомоги Україні

Володимир Зеленський не був заздалегідь проінформований про скорочення військової допомоги США.
Про це український президент сказав в інтерв’ю для американського телеканалу Newsmax.
«Я не був заздалегідь проінформований. Я ще дуже сильно надіюся що ці сигнали - це тільки сигнали. Вкінці кінців ми з вами розуміємо, хто головний в домі. І тому дуже важливо, щоб президент Трамп не підтверджував слова міністра своїми діями», - зазначив Зеленський.
Президент додав, що хоче обговорити «дуже серйозні сигнали» Гегсета з Дональдом Трампом на саміті G7 у Канаді.
«Вони болючі. Навіть просто слова болючі. Тому що війна - це не тільки зброя. Війна передусім це люди, моральний дух цих людей – це найголовніше... Є деякі речі, без яких Україні (я маю на увазі, деякі речі в пакетах допомоги) може бути дуже складно. Я буду про це говорити. І навпаки – я пропонував президенту Трампу пакет, який ми готові купувати. Я говорив з деякими лідерами Європи – вони готові підставити плече, додати фінансування», - додав Зеленський.
Президент сказав, що проблематичними залишається питання постачання систем ППО Patriot, і Україна готова їх придбати, але для цього потрібно погодження від Трампа.
- Днями Піт Гегсет заявив, щоу 2026 році Вашингтон має намір скоротити бюджет на закупівлі озброєнь для України.
- До цього адміністрація Трампа вирішила відправити ключову технологію боротьби з дронами, що призначалася для України, американським військам на Близькому Сході. Пентагон тихо повідомив Конгрес, що спеціальні детонатори для ракет, які українці використовують для збиття ворожих БпЛА, перекинули в інше місце.
- Посол США при НАТО Метью Вітакер говорив, що у Білому домі ще не ухвалили рішень щодо майбутньої допомоги нашій державі.