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Зеленський прокоментував заяву глави Пентагону про скорочення військової допомоги Україні

Президент хоче про це поговорити із Трампом на саміті в Канаді.

Зеленський прокоментував заяву глави Пентагону про скорочення військової допомоги Україні
Володимир Зеленський
Фото: Офіс Президента України

Володимир Зеленський не був заздалегідь проінформований про скорочення військової допомоги США.

Про це український президент сказав в інтерв’ю для американського телеканалу Newsmax.

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«Я не був заздалегідь проінформований. Я ще дуже сильно надіюся що ці сигнали - це тільки сигнали. Вкінці кінців ми з вами розуміємо, хто головний в домі. І тому дуже важливо, щоб президент Трамп не підтверджував слова міністра своїми діями», - зазначив Зеленський.

Президент додав, що хоче обговорити «дуже серйозні сигнали» Гегсета з Дональдом Трампом на саміті G7 у Канаді.

«Вони болючі. Навіть просто слова болючі. Тому що війна - це не тільки зброя. Війна передусім це люди, моральний дух цих людей – це найголовніше... Є деякі речі, без яких Україні (я маю на увазі, деякі речі в пакетах допомоги) може бути дуже складно. Я буду про це говорити. І навпаки – я пропонував президенту Трампу пакет, який ми готові купувати. Я говорив з деякими лідерами Європи – вони готові підставити плече, додати фінансування», - додав Зеленський.

Президент сказав, що проблематичними залишається питання постачання систем ППО Patriot, і Україна готова їх придбати, але для цього потрібно погодження від Трампа.

  • Днями Піт Гегсет заявив, щоу 2026 році Вашингтон має намір скоротити бюджет на закупівлі озброєнь для України.
  • До цього адміністрація Трампа вирішила відправити ключову технологію боротьби з дронами, що призначалася для України, американським військам на Близькому Сході. Пентагон тихо повідомив Конгрес, що спеціальні детонатори для ракет, які українці використовують для збиття ворожих БпЛА, перекинули в інше місце.
  • Посол США при НАТО Метью Вітакер говорив, що у Білому домі ще не ухвалили рішень щодо майбутньої допомоги нашій державі.
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