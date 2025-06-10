​США скоротять бюджет на закупівлі озброєнь для України в 2026 році, - глава Пентагону

"Ми вважаємо, що мирна угода через переговори - найкраще рішення в інтересах обох сторін і нашої держави".

У 2026 році Вашингтон має намір скоротити бюджет на закупівлі озброєнь для України.

Про це на слуханні в Палаті представників Конгресу США заявив голова Міноборони США Піт Гегсет, передає "Інтерфакс-Україна".

"У бюджеті є скорочення на це", - сказав він, відповідаючи на запитання конгресменів щодо майбутніх постачань озброєнь в Україну.

За словами Гегсета, нинішня адміністрація "дивиться на цей конфлікт зовсім інакше".

"Ми вважаємо, що мирна угода через переговори - найкраще рішення в інтересах обох сторін і нашої держави, особливо з огляду на суперечливі тенденції в усьому світі", - сказав глава Пентагону.

Раніше в МЗС України заявили, що ведуть діалог зі США про закупівлю зброї, в тому числі систем ППО.