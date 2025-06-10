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​США скоротять бюджет на закупівлі озброєнь для України в 2026 році, - глава Пентагону

"Ми вважаємо, що мирна угода через переговори - найкраще рішення в інтересах обох сторін і нашої держави".

​США скоротять бюджет на закупівлі озброєнь для України в 2026 році, - глава Пентагону
міністр оборони США Піт Гегсет
Фото: Facebook/Pete Hegseth

У 2026 році Вашингтон має намір скоротити бюджет на закупівлі озброєнь для України.

Про це на слуханні в Палаті представників Конгресу США заявив голова Міноборони США Піт Гегсет, передає "Інтерфакс-Україна".

"У бюджеті є скорочення на це", - сказав він, відповідаючи на запитання конгресменів щодо майбутніх постачань озброєнь в Україну.

За словами Гегсета, нинішня адміністрація "дивиться на цей конфлікт зовсім інакше".

"Ми вважаємо, що мирна угода через переговори - найкраще рішення в інтересах обох сторін і нашої держави, особливо з огляду на суперечливі тенденції в усьому світі", - сказав глава Пентагону.

Раніше в МЗС України заявили, що ведуть діалог зі США про закупівлю зброї, в тому числі систем ППО. 

  • Адміністрація президента США Дональда Трампа вирішила відправити ключову технологію боротьби з дронами, що призначалася для України, американським військам на Близькому Сході. Пентагон тихо повідомив Конгрес, що спеціальні детонатори для ракет, які українці використовують для збиття ворожих БпЛА, перекинули в інше місце.
  • Посол США при НАТО Метью Вітакер говорив, що адміністрація Трампа ще не ухвалила рішень щодо майбутньої допомоги Україні, а залишається "зосередженою на збереженні можливостей президента Трампа для припинення воєнних дій".
  • У березні президент США Трамп пояснювв, чому ухвалив рішення припинити надання військової допомоги Україні. Тоді він сказав, що США вже надали Україні допомоги на 350 мільярдів доларів, а Європа – лише 100 мільярдів.
  • Німецький генерал-майор Крістіан Фройдинг, який координує постачання зброї Німеччини, вважає, що Європа здатна компенсувати американську допомогу Україні
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