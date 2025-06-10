​Фон дер Ляєн пропонує знизити стелю цін на російську нафту до $45 і заборонити використання "Північного потоку"

Після того, як Єврокомісія озвучить пропозиції, їх обговорять усі країни ЄС.

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила інформацію, що запланований 18-й пакет санкцій проти Росії передбачатиме зниження стелі цін на нафту і заборону на використання газопроводів "Північний потік".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Уперше ми пропонуємо заборону на транзакції з "Північним потоком" і "Північним потоком-2". Це означає, що жодна структура ЄС не зможе взаємодіяти безпосередньо або опосередковано в будь-якій формі з цими газопроводами", - сказала фон дер Ляєн на спільній пресконференції з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас.

"Ми також пропонуємо знизити стелю цін на нафту з $60 до $45 за барель", - додала вона.

Фон дер Ляєн зазначила, що Єврокоміcія також хоче заборонити імпорт нафтопродуктів, в основі яких лежить російська нафта. При цьому вона нагадала, що запровадження заходів щодо зниження стелі цін на нафту належить до компетенції не лише ЄС, а і G7.

Раніше "Радіо Свобода" також повідомило про намір ЄК запропонувати зниження стелі цін на російську нафту з $60 до $45 за барель, а також "заборону на використання російської енергетичної інфраструктури, зокрема двох газопроводів "Північний потік".

Після того, як ЄК озвучить пропозиції, їх обговорять усі країни ЄС. Для схвалення цих заходів необхідна одноголосна підтримка всіх членів блоку. Джерела розраховують досягти угоди щодо нового пакета до кінця липня.