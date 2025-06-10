​Фон дер Ляєн пропонує знизити стелю цін на російську нафту до $45 і заборонити використання "Північного потоку"

Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Ексклюзив FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Отець, Син, Дух. Що означає свято Трійці?
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
ГоловнаСвіт

​Фон дер Ляєн пропонує знизити стелю цін на російську нафту до $45 і заборонити використання "Північного потоку"

Після того, як Єврокомісія озвучить пропозиції, їх обговорять усі країни ЄС.

​Фон дер Ляєн пропонує знизити стелю цін на російську нафту до $45 і заборонити використання "Північного потоку"
Урсула ​Фон дер Ляєн
Фото: Скриншот відео

Глава Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн підтвердила інформацію, що запланований 18-й пакет санкцій проти Росії передбачатиме зниження стелі цін на нафту і заборону на використання газопроводів "Північний потік".

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна"

"Уперше ми пропонуємо заборону на транзакції з "Північним потоком" і "Північним потоком-2". Це означає, що жодна структура ЄС не зможе взаємодіяти безпосередньо або опосередковано в будь-якій формі з цими газопроводами", - сказала фон дер Ляєн на спільній пресконференції з главою дипломатії ЄС Каєю Каллас.

"Ми також пропонуємо знизити стелю цін на нафту з $60 до $45 за барель", - додала вона.

Фон дер Ляєн зазначила, що Єврокоміcія також хоче заборонити імпорт нафтопродуктів, в основі яких лежить російська нафта. При цьому вона нагадала, що запровадження заходів щодо зниження стелі цін на нафту належить до компетенції не лише ЄС, а і G7.

Раніше "Радіо Свобода" також повідомило про намір ЄК запропонувати зниження стелі цін на російську нафту з $60 до $45 за барель, а також "заборону на використання російської енергетичної інфраструктури, зокрема двох газопроводів "Північний потік".

Після того, як ЄК озвучить пропозиції, їх обговорять усі країни ЄС. Для схвалення цих заходів необхідна одноголосна підтримка всіх членів блоку. Джерела розраховують досягти угоди щодо нового пакета до кінця липня.

  • 20 травня Європейський союз погодив 17-й пакет санкцій проти Росії. 
  • Bloomberg писав про те, що ЄС розпочав розгляд 18-го пакета санкцій проти Росії, у якому розглядається відключення понад 20 російських банків від системи SWIFT, заборона газопроводів "Північний потік" та зниження цінової стелі на нафту.
  • Україна закликає Євросоюз удвічі знизити граничну ціну на російську нафту - до $30
  • За даними розвідки, РФ через запроваджені санкції ризикує втратити останні залишки “фінансової подушки” вже в 2026 році
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies