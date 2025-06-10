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Новообраний президент Південної Кореї і лідер Китаю домовилися про тіснішу співпрацю

Політики провели першу телефонну розмову. 

Новообраний президент Південної Кореї і лідер Китаю домовилися про тіснішу співпрацю
Президент Південної Кореї Лі Дже Мен
Фото: EPA/UPG

Новообраний президент Південної Кореї Лі Чже Мен та лідер Китаю Сі Цзіньпін у вівторок провели першу телефонну розмову, під час якої домовилися працювати над суттєвим просуванням економічних зв'язків, а також миру та безпеки на Корейському півострові.

Як пише Reuters, повідомив офіс Лі Чже Мена. 

Президент Південної Кореї звернувся до Китаю з проханням "відіграти конструктивну роль у денуклеаризації Корейського півострова, мирі та безпеці". 

А китайський лідер сказав, що Пекін докладе зусиль для вирішення цих питань, бо вони становлять спільний інтерес для двох країн.

Сі Цзіньпін наголосив, що Китай і Південна Корея мають поважати інтереси один одного та розвивати відносини "у правильному напрямку".

Китай є найбільшим торговельним партнером Південної Кореї, і дипломатичні відносини між ними покращилися після суперечки 2017 року щодо встановлення Південною Кореєю системи протиракетної оборони США, проти якої виступав Пекін.

  • 4 червня лівоцентристський лідер Південної Кореї Лі Дже Мен був оголошений президентом у середу після перемоги на дострокових виборах
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