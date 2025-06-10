Міністр освіти Молдови відмовився перейменувати курс "Історії румунів"

Рада із запобігання дискримінації Молдови зобов'язала міністерство освіти переглянути назву шкільного предмета "Історія румунів" та однойменного підручника - проте в уряді не збираються нічого змінювати.

Як пише Reuters, міністр Дан Перчун заявив, що не вважає себе зобов'язаним виконувати рішення. Він додав, що "після 150 років русифікації ми повинні вивчати історію румунів у наших школах".

Назва та зміст шкільного предмета викликала критику не лише у проросійської молдовської опозиції, але й у єврейській громаді. Там вважають, що курс відбілює діяльність румунського лідера часів Другої світової війни, соратника нацистів Йона Антонеску та применшує масштаби погромів.