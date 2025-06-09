Рютте: РФ виробляє зброю вчетверо швидше, ніж НАТО

Генсек НАТО Марк Рютте під час візиту до Києва

Росія виготовляє більше боєприпасів, ніж усі країни НАТО і робить це в чотири рази швидше.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Марк Рютте під час виступу в Королівському інституті міжнародних відносин у Лондоні, пише "Суспільне".

"Що стосується боєприпасів, то Росія виробляє за три місяці стільки, скільки все НАТО — за рік", — наголосив Рютте.

Генсек підкреслює, російська військова машина набирає обертів. Москва активно відновлює свій військовий потенціал за підтримки Китаю, Ірану та Північної Кореї. Зокрема, Рютте наголосив, що Росія використовує китайські технології для модернізації армії.

"Очікується, що цього року російська оборонна промисловість випустить 1500 танків, 3000 одиниць бронетехніки та 200 ракет "Іскандер", — заявив Рютте.

За словами генсека НАТО, не можна виключати, що Росія буде готова до застосування сили проти НАТО вже протягом п’яти років. Він зазначив, що "Путін готується до конфронтації, а не до миру.