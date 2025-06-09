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У Польщі національна виборча комісія перевірить протоколи з неправильними підрахунками голосів

Таке засідання комісії є чимось надзвичайним, оскільки досі існувала довіра до виборчої системи, заявив міністр юстиції Адам Боднар.

У Польщі національна виборча комісія перевірить протоколи з неправильними підрахунками голосів
Міністр юстиції Польщі Адам Боднар
Фото: EPA/UPG

Сьогодні у Польщі Національна виборча комісія розгляне записи з неправильними підрахунками голосів у деяких виборчих протоколах, повідомляє Польське радіо.

За словами міністра юстиції Адамом Боднаром, таке засідання комісії є чимось надзвичайним, оскільки досі існувала довіра до виборчої системи. Він додав, що виборча система є децентралізованою, і на місцевому рівні зазвичай все працювало добре.

“Виявилось раптом, що довіра підірвана, тож комісія мусить прийняти цей виклик. На мою думку, це означає більшу участь генерального прокурора. Прокурор є обов’язковою фігурою у справах про вибори, будь-які, а особливо президента”, ‒ заявив міністр юстиції.

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Питання про дійсність виборів Президента Республіки Польща вирішує Верховний Суд на основі звіту, представленого Національною виборчою комісією, та після розгляду заперечень.

ЗМІ повідомляють про помилки, допущені деякими окружними виборчими комісіями. Члени комісії неправильно розподілили голоси. Повідомляють, що такі випадки траплялися у кількох комісіях. 
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