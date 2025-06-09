Демонстрації проти імміграційних рейдів тривають третій день.

Фото: EPA/UPG

У Лос-Анджелесі правоохоронці третій день поспіль мали сутички з протестувальниками. Вони відбулися на тлі рішення президента розгорнути в місті Національну гвардію для придушення демонстрацій проти рейдів на можливих нелегальних іммігрантів.

Про це пишуть Financial Times, Wall Street Journal і Los Angeles Times.

У неділю офіцери та правоохоронці застосували сльозогінний газ, димові гранати та гумові кулі проти протестувальників поблизу центру утримання під вартою в центрі Лос-Анджелеса. На місці події було близько 300 членів Національної гвардії.

Протестувальникам вдалося зупинити транспорт на жвавому шосе 101 біля мерії, що спричинило затори та змусило офіцерів застосувати світлошумові пристрої. Демонстранти підпалили кілька безпілотних автомобілів Waymo.

Понад 10 людей заарештував департамент поліції Лось Анджелеса, а ще 17 – Каліфорнійський дорожній патруль.

Фото: EPA/UPG

Шеф департаменту поліції Лос-Анджелеса Джим МакДоннелл повідомив, що деякі мітингарі мали молотки та ламали бордюри й стовпи довкола федеральних будівель, аби кидати уламки у офіцерів.

Поліцейське управління Лос-Анджелеса опублікувало декларацію про “незаконні зібрання”, щоб очистити вулиці центру міста.

Після розгортання військ Національної гвардії в неділю губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом звинуватив адміністрацію Дональда Трампа у “серйозному порушенні суверенітету штату”.

Це був перший випадок з 1965 року, коли президент США розгорнув Національну гвардію штату без прохання губернатора.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Чому в Лос-Анджелес почалися протести?

Масштабні протести почалися в Лос-Анджелесі у п'ятницю, у відповідь на дії федеральних агентів в межах антиімміраційного контролю. Протягом тижня, що передував початку протестів, рейди для виявлення мігрантів значно посилилися. Лос-Анджелес є містом з найбільшою популяцією мігрантів.

Акції тривали протягом вихідних, а президент Дональд Трамп у суботу наказав прибути на місце Національній гвардії, хоча штат про таку допомогу не просив. Розгортання Нацгвардії за федеральним рішенням у відповідь на громадські заворушення є доволі рідкісним випадком, оскільки закон вимагає, щоб для такого кроку була потреба у відновленні закону або порядку.

Учора до району мітингів прибули близько 300 військових. Трамп заявив, що вони потрібні для захисту федеральних агентів і майна.

Як реагує місцева влада?

І мер міста, і губернатор штату є демократами. Мер Лос-Анджелеса Карен Басс назвала це "небезпечною ескалацією".

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом у неділю звернувся до адміністрації Трампа з проханням скасувати розгортання Національної гвардії, заявивши, що цей крок є порушенням державного суверенітету.

Los Angeles Times пише, що політичні розбіжності між адміністрацією Трампа та владою штату посилюються.