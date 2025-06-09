Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Ексклюзив FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
ГоловнаСвіт

У Лос-Анджелесі проти антидепортаційних протестувальників застосували димові гранати та гумові кулі

Демонстрації проти імміграційних рейдів тривають третій день.

Фото: EPA/UPG

У Лос-Анджелесі правоохоронці третій день поспіль мали сутички з протестувальниками. Вони відбулися на тлі рішення президента розгорнути в місті Національну гвардію для придушення демонстрацій проти рейдів на можливих нелегальних іммігрантів.

Про це пишуть Financial Times, Wall Street Journal і Los Angeles Times

У неділю офіцери та правоохоронці застосували сльозогінний газ, димові гранати та гумові кулі проти протестувальників поблизу центру утримання під вартою в центрі Лос-Анджелеса. На місці події було близько 300 членів Національної гвардії.

Протестувальникам вдалося зупинити транспорт на жвавому шосе 101 біля мерії, що спричинило затори та змусило офіцерів застосувати світлошумові пристрої. Демонстранти підпалили кілька безпілотних автомобілів Waymo.

Понад 10 людей заарештував департамент поліції Лось Анджелеса, а ще 17 – Каліфорнійський дорожній патруль.

Фото: EPA/UPG

Шеф департаменту поліції Лос-Анджелеса Джим МакДоннелл повідомив, що деякі мітингарі мали молотки та ламали бордюри й стовпи довкола федеральних будівель, аби кидати уламки у офіцерів. 

Поліцейське управління Лос-Анджелеса опублікувало декларацію про “незаконні зібрання”, щоб очистити вулиці центру міста.

Після розгортання військ Національної гвардії в неділю губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом звинуватив адміністрацію Дональда Трампа у “серйозному порушенні суверенітету штату”.

Це був перший випадок з 1965 року, коли президент США розгорнув Національну гвардію штату без прохання губернатора.

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Фото: EPA/UPG

Чому в Лос-Анджелес почалися протести?

Масштабні протести почалися в Лос-Анджелесі у п'ятницю, у відповідь на дії федеральних агентів в межах антиімміраційного контролю. Протягом тижня, що передував початку протестів, рейди для виявлення мігрантів значно посилилися. Лос-Анджелес є містом з найбільшою популяцією мігрантів.

Акції тривали протягом вихідних, а президент Дональд Трамп у суботу наказав прибути на місце Національній гвардії, хоча штат про таку допомогу не просив. Розгортання Нацгвардії за федеральним рішенням у відповідь на громадські заворушення є доволі рідкісним випадком, оскільки закон вимагає, щоб для такого кроку була потреба у відновленні закону або порядку. 

Учора до району мітингів прибули близько 300 військових. Трамп заявив, що вони потрібні для захисту федеральних агентів і майна. 

Як реагує місцева влада? 

І мер міста, і губернатор штату є демократами. Мер Лос-Анджелеса Карен Басс назвала це "небезпечною ескалацією". 

Губернатор Каліфорнії Гевін Ньюсом у неділю звернувся до адміністрації Трампа з проханням скасувати розгортання Національної гвардії, заявивши, що цей крок є порушенням державного суверенітету.

Los Angeles Times пише, що політичні розбіжності між адміністрацією Трампа та владою штату посилюються. 
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies