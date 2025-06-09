Іран розширює заборону на вигул собак

Іранські чиновники поширили заборону на вигул собак на низку міст по всій країні, посилаючись на проблеми громадського порядку та охорони здоров'я і безпеки, пише BBC.
Заборона, яка повторює наказ поліції 2019 року, що забороняв вигул собак у столиці Тегерані, була поширена щонайменше на 18 інших міст за останній тиждень. Перевезення собак у транспортних засобах також було заборонено.
Власництво собак не схвалюється в Ірані з часів Ісламської революції 1979 року, оскільки влада вважає собак “нечистими” та спадщиною західного культурного впливу.
“Але, незважаючи на зусилля щодо запобігання цьому, кількість власників собак зростає, особливо серед молоді, і це розглядається як форма повстання проти обмежувального іранського режиму”, ‒ зазначає видання.
За даними інформаційного агентства AFP, заборони запровадили такі міста, як Ісфахан та Керман.
Як інформують місцеві ЗМІ, чиновник із західного міста Ілам, де заборона була запроваджена в неділю, заявив, що проти людей, які порушують нові правила, будуть вжиті “правові заходи”. Однак, дотримання обмежень у минулому було нерівномірним, тоді як багато власників собак продовжують вигулювати своїх собак у громадських місцях у Тегерані та інших частинах Ірану.
Немає національного закону, який би повністю забороняв володіння собаками, але прокурори часто видають місцеві обмеження, які контролюються поліцією.
Власників іноді заарештовували, а собак конфіскували за вигул у громадських місцях. Багато хто почав вигулювати своїх собак у відокремлених місцях вночі.
Політики ісламського режиму вважають володіння домашніми тваринами неісламським. Багато релігійних вчених вважають пестощі для собак або контакт з їхньою слиною “наджіс” або ритуально нечистим.
Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї раніше називав володіння собаками – окрім випадків випасу, полювання та безпеки – “осудним”.
У 2021 році 75 законодавців засудили володіння собаками як “руйнівну соціальну проблему”, яка може “поступово змінити іранський та ісламський спосіб життя”.
Міністерство культури та ісламського керівництва Ірану у 2010 році заборонило рекламу домашніх тварин або товарів, пов'язаних з ними. У 2014 році в парламенті відбулася кампанія за штрафи та навіть покарання вигульників собак, хоча законопроект не був прийнятий.
Після нещодавніх репресій критики стверджують, що поліція повинна зосередитися на громадській безпеці в час все більшого занепокоєння щодо насильницьких злочинів, а не переслідувати власників собак та обмежувати особисті свободи.
- Володіння собаками, порушення обов'язкових законів Ірану про хіджаб, відвідування підпільних вечірок та вживання алкоголю вже давно є формами тихого бунту проти теократичного режиму Ірану.