Іран розширює заборону на вигул собак

Заборона, яка повторює наказ поліції 2019 року, що забороняв вигул собак у столиці Тегерані, була поширена щонайменше на 18 інших міст за останній тиждень.

Іранські чиновники поширили заборону на вигул собак на низку міст по всій країні, посилаючись на проблеми громадського порядку та охорони здоров'я і безпеки, пише BBC.

Заборона, яка повторює наказ поліції 2019 року, що забороняв вигул собак у столиці Тегерані, була поширена щонайменше на 18 інших міст за останній тиждень. Перевезення собак у транспортних засобах також було заборонено.

Власництво собак не схвалюється в Ірані з часів Ісламської революції 1979 року, оскільки влада вважає собак “нечистими” та спадщиною західного культурного впливу.

“Але, незважаючи на зусилля щодо запобігання цьому, кількість власників собак зростає, особливо серед молоді, і це розглядається як форма повстання проти обмежувального іранського режиму”, ‒ зазначає видання.

За даними інформаційного агентства AFP, заборони запровадили такі міста, як Ісфахан та Керман.

Як інформують місцеві ЗМІ, чиновник із західного міста Ілам, де заборона була запроваджена в неділю, заявив, що проти людей, які порушують нові правила, будуть вжиті “правові заходи”. Однак, дотримання обмежень у минулому було нерівномірним, тоді як багато власників собак продовжують вигулювати своїх собак у громадських місцях у Тегерані та інших частинах Ірану.

Немає національного закону, який би повністю забороняв володіння собаками, але прокурори часто видають місцеві обмеження, які контролюються поліцією.

Власників іноді заарештовували, а собак конфіскували за вигул у громадських місцях. Багато хто почав вигулювати своїх собак у відокремлених місцях вночі.

Політики ісламського режиму вважають володіння домашніми тваринами неісламським. Багато релігійних вчених вважають пестощі для собак або контакт з їхньою слиною “наджіс” або ритуально нечистим.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї раніше називав володіння собаками – окрім випадків випасу, полювання та безпеки – “осудним”.

У 2021 році 75 законодавців засудили володіння собаками як “руйнівну соціальну проблему”, яка може “поступово змінити іранський та ісламський спосіб життя”.

Міністерство культури та ісламського керівництва Ірану у 2010 році заборонило рекламу домашніх тварин або товарів, пов'язаних з ними. У 2014 році в парламенті відбулася кампанія за штрафи та навіть покарання вигульників собак, хоча законопроект не був прийнятий.

Після нещодавніх репресій критики стверджують, що поліція повинна зосередитися на громадській безпеці в час все більшого занепокоєння щодо насильницьких злочинів, а не переслідувати власників собак та обмежувати особисті свободи.