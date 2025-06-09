Іран розширює заборону на вигул собак

«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Ексклюзив FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Тимур Ткаченко: керівництво київського метро відмовилось від допомоги Укрзалізниці в ліквідації наслідків російського обстрілу
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
ГоловнаСвіт

Іран розширює заборону на вигул собак

Заборона, яка повторює наказ поліції 2019 року, що забороняв вигул собак у столиці Тегерані, була поширена щонайменше на 18 інших міст за останній тиждень.

Іран розширює заборону на вигул собак
Фото: EPA

Іранські чиновники поширили заборону на вигул собак на низку міст по всій країні, посилаючись на проблеми громадського порядку та охорони здоров'я і безпеки, пише BBC.

Заборона, яка повторює наказ поліції 2019 року, що забороняв вигул собак у столиці Тегерані, була поширена щонайменше на 18 інших міст за останній тиждень. Перевезення собак у транспортних засобах також було заборонено.

Власництво собак не схвалюється в Ірані з часів Ісламської революції 1979 року, оскільки влада вважає собак “нечистими” та спадщиною західного культурного впливу.

“Але, незважаючи на зусилля щодо запобігання цьому, кількість власників собак зростає, особливо серед молоді, і це розглядається як форма повстання проти обмежувального іранського режиму”, ‒ зазначає видання.

За даними інформаційного агентства AFP, заборони запровадили такі міста, як Ісфахан та Керман.

Як інформують місцеві ЗМІ, чиновник із західного міста Ілам, де заборона була запроваджена в неділю, заявив, що проти людей, які порушують нові правила, будуть вжиті “правові заходи”. Однак, дотримання обмежень у минулому було нерівномірним, тоді як багато власників собак продовжують вигулювати своїх собак у громадських місцях у Тегерані та інших частинах Ірану.

Немає національного закону, який би повністю забороняв володіння собаками, але прокурори часто видають місцеві обмеження, які контролюються поліцією.

Власників іноді заарештовували, а собак конфіскували за вигул у громадських місцях. Багато хто почав вигулювати своїх собак у відокремлених місцях вночі.

Політики ісламського режиму вважають володіння домашніми тваринами неісламським. Багато релігійних вчених вважають пестощі для собак або контакт з їхньою слиною “наджіс” або ритуально нечистим.

Верховний лідер Ірану аятола Алі Хаменеї раніше називав володіння собаками – окрім випадків випасу, полювання та безпеки – “осудним”.

Support LB.ua

У 2021 році 75 законодавців засудили володіння собаками як “руйнівну соціальну проблему”, яка може “поступово змінити іранський та ісламський спосіб життя”.

Міністерство культури та ісламського керівництва Ірану у 2010 році заборонило рекламу домашніх тварин або товарів, пов'язаних з ними. У 2014 році в парламенті відбулася кампанія за штрафи та навіть покарання вигульників собак, хоча законопроект не був прийнятий.

Після нещодавніх репресій критики стверджують, що поліція повинна зосередитися на громадській безпеці в час все більшого занепокоєння щодо насильницьких злочинів, а не переслідувати власників собак та обмежувати особисті свободи.

  • Володіння собаками, порушення обов'язкових законів Ірану про хіджаб, відвідування підпільних вечірок та вживання алкоголю вже давно є формами тихого бунту проти теократичного режиму Ірану.
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies