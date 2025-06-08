У Лос-Анджелес прибули перші нацгвардійці для придушення імовірних протестів

Війська Національної гвардії прибули до Лос-Анджелеса, щоб придушувати імовірні антиміграційні протести.

Про це пишуть ВВС та Reuters.

У неділю вранці на відеозаписі було видно близько десятка військових Національної гвардії, які шикувалися біля федеральної будівлі в центрі Лос-Анджелеса, куди доставляли затриманих під час імміграційних рейдів у п'ятницю, що викликало протести, які продовжилися в суботу.

Комплекс розташований поблизу мерії Лос-Анджелеса, де на неділю вдень заплановано ще один протест проти імміграційних рейдів. Північне командування США підтвердило, що війська Національної гвардії почали розгортатися, і деякі з них вже перебувають на місцях.

На опублікованих відео військові машини та щити для боротьби з масовими заворушеннями.

Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем у неділю в програмі «Face the Nation» на каналі CBS заявила, що Національна гвардія забезпечуватиме безпеку навколо будівель, людей, які беруть участь у мирних протестах, та правоохоронних органів.