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У Лос-Анджелес прибули перші нацгвардійці для придушення імовірних протестів

Наразі відомо про близько 300 військових поблизу Лос-Анджелеса.

У Лос-Анджелес прибули перші нацгвардійці для придушення імовірних протестів
У Лос-Анджелес прибули нацгвардійці
Фото: EPA/UPG

Війська Національної гвардії прибули до Лос-Анджелеса, щоб придушувати імовірні антиміграційні протести.

Про це пишуть ВВС та Reuters.

У неділю вранці на відеозаписі було видно близько десятка військових Національної гвардії, які шикувалися біля федеральної будівлі в центрі Лос-Анджелеса, куди доставляли затриманих під час імміграційних рейдів у п'ятницю, що викликало протести, які продовжилися в суботу.

Комплекс розташований поблизу мерії Лос-Анджелеса, де на неділю вдень заплановано ще один протест проти імміграційних рейдів. Північне командування США підтвердило, що війська Національної гвардії почали розгортатися, і деякі з них вже перебувають на місцях.

На опублікованих відео військові машини та щити для боротьби з масовими заворушеннями.

Міністерка внутрішньої безпеки Крісті Ноем у неділю в програмі «Face the Nation» на каналі CBS заявила, що Національна гвардія забезпечуватиме безпеку навколо будівель, людей, які беруть участь у мирних протестах, та правоохоронних органів.

  • Президент США Дональд Трамп наказав розгорнути 2 000 бійців Національної гвардії у Лос-Анджелесі штат Каліфорнія для придушення протестів, спричинених імміграційними рейдами.
  • Міністр оборони Піт Хегсет у суботу ввечері заявив у мережі X, що Пентагон "негайно мобілізує Національну гвардію", і зазначив, що у разі продовження заворушень за його наказом буде мобілізовано підрозділи морської піхоти США, які розміщуються в гарнізоні Пендлтон і наразі перебувають у стані підвищеної готовності.
  • Наразі у штаті Каліфорнія відбуваються масові заворушення, пов’язані з імміграційною політикою Дональда Трампа. Протести розпочалися після того, як 6 червня імміграційна служба ICE провела рейди в Лос-Анджелесі, під час яких було затримано понад 100 осіб, включно з дітьми.
  • Адміністрація Дональда Трампа розробляє план депортації 1 мільйона мігрантів упродовж першого року перебування президента на посаді.
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