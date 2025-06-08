Німеччина планує розширити мережу бункерів та сховищ на тлі імовірної загрози з боку Росії

Близько зі 2 тисяч бункерів і сховищ, що залишилися в Німеччині з часів холодної війни, лише близько 580 перебувають у робочому стані.

Німеччина розробляє план швидкого розширення мережі бомбосховищ і укриттів на тлі потенційної загрози з боку Росії в майбутньому.

Про це пише The Guardian з посиланням на заяву голови Федерального відомства з питань цивільного захисту та допомоги в разі стихійних лих (BBK) Німеччини Ральфа Тіслера.

Тіслер заявив, що Німеччина повинна усвідомити реальність конфлікту, і що у своєму нинішньому стані країна недостатньо готова до можливого нападу з боку Росії протягом наступних чотирьох років.

"Упродовж тривалого часу в Німеччині була поширена думка, що війна це не той сценарій, до якого потрібно готуватися. Це змінилося. Ми стурбовані ризиком великої агресивної війни в Європі", — сказав він.

Тіслер закликав до загальнонаціональних зусиль, щоб визначити і перетворити тунелі, станції метро, підземні гаражі, автостоянки і підвали громадських будівель на захисні укриття, щоб швидко створити простір для укриття для одного мільйона людей. Він сказав, що його відомство представить комплексний план пізніше цього літа.

За словами Тіслера, планування та будівництво нових укриттів займе багато часу та буде дуже витратним, тому потрібно розглянути вже існуючі споруди.

Відомо, що близько зі 2 тисяч бункерів і сховищ, що залишилися в Німеччині з часів холодної війни, лише близько 580 перебувають у робочому стані, і більшість з них потребують багатомільйонної реконструкції. Вони могли б розмістити близько 480 тис. людей, що становить лише пів відсотка населення Німеччини.

Для порівняння, за даними BBK, у Фінляндії є 50 тис. сховищ, в яких можуть розміститися 4,8 мільйона людей, або 85% її населення.

Тіслер також наголосив на необхідності докласти зусиль для доопрацювання інформаційних систем, таких як застосунки і дорожні знаки, щоб точно інформувати населення про те, де вони можуть знайти укриття, а також модернізувати сирени оповіщення. За його словами, існуючі програми оповіщення також потребують кращого захисту від хакерів.

Він закликав уряд Фрідріха Мерца забезпечити фінансування для реалізації планів його відомства. Уряд погодився з необхідністю цих планів, але ще не виділив на них офіційних коштів.