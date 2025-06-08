ЗМІ: унаслідок удару по комплексу "Іскандер" на Брянщині загинули 8 військових ЗС РФ

Унаслідок атаки Сил оборони України по ОТРК "Іскандер" у Брянській області РФ загинули восьмеро військовослужбовців, ще п’ятеро отримали поранення.

Про це повідомляє Astra із посиланням на джерела в медичних службах РФ.

За даними ASTRA, атака була здійснена неподалік села Мартьянівка Клинцівського району Брянської області. Удар було здійснено кількома ракетами. Унаслідок атаки загинуло 8 російських військовослужбовців, ще п'ятеро отримали поранення.