OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
OSINT не підтвердив ураження літака А-50 на аеродромі "Іваново-Північне" (виправлено)
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
«Там так кричали, що навіть собаки не виходили зі своїх будок…»
Про німецькі інвестиції в українську далекобійну зброю
Про німецькі інвестиції в українську далекобійну зброю
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Пацієнту повернули майже 72 тис. грн: у НСЗУ розповіли, на що скаржаться українці
Про відповідь Москви на «Павутину»
Про відповідь Москви на «Павутину»
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
«Мені здалося, що я божеволію від жаху». З чим приходять до психологів мешканці прикордоння
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
ГоловнаСуспільствоВійна

Ворожа авіація скинула п'ять КАБів на Дергачівську громаду Харківщини

Під обстрілами опинилися Козача Лопань і Слатине.

Ворожа авіація скинула п'ять КАБів на Дергачівську громаду Харківщини
Фото: В'ячеслав Задоренко

Уранці 8 червня російська авіація завдала масованих ударів по території Дергачівської громади Харківщини. Ворог скинув 5 КАБів. 

Про це повідомляє очільник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко

"О 4:10 окупанти скинули 5 авіабомб – 1 на Козачу Лопань і ще 4 на Слатине. Усі влучання прийшлися по території приватної забудови", – ідеться у повідомленні.

У Козачій Лопані унаслідок прямого влучання КАБу в будинок загинув 70-річний місцевий мешканець, а його 47-річний син зазнав серйозних поранень та був госпіталізований до лікарні.

У Слатиному пошкоджень зазнали щонайменше 10 будинків та лінія електропередачі. Пловина селища залишається без світла. 

"Енергетики, інші профільні служби, староста та представники міської ради працюють над ліквідацією наслідків", — каже глава МВА.

  • Упродовж минулої доби російські окупанти знову атакували місто Харків і ще дев'ятьох населених пунктів області. Через ворожі обстріли три людини загинули, 23 постраждали.
Теми: , , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies