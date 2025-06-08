Ворожа авіація скинула п'ять КАБів на Дергачівську громаду Харківщини

Під обстрілами опинилися Козача Лопань і Слатине.

Уранці 8 червня російська авіація завдала масованих ударів по території Дергачівської громади Харківщини. Ворог скинув 5 КАБів.

Про це повідомляє очільник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко

"О 4:10 окупанти скинули 5 авіабомб – 1 на Козачу Лопань і ще 4 на Слатине. Усі влучання прийшлися по території приватної забудови", – ідеться у повідомленні.

У Козачій Лопані унаслідок прямого влучання КАБу в будинок загинув 70-річний місцевий мешканець, а його 47-річний син зазнав серйозних поранень та був госпіталізований до лікарні.

У Слатиному пошкоджень зазнали щонайменше 10 будинків та лінія електропередачі. Пловина селища залишається без світла.

"Енергетики, інші профільні служби, староста та представники міської ради працюють над ліквідацією наслідків", — каже глава МВА.