Ворожа авіація скинула п'ять КАБів на Дергачівську громаду Харківщини

Уранці 8 червня російська авіація завдала масованих ударів по території Дергачівської громади Харківщини. Ворог скинув 5 КАБів.
Про це повідомляє очільник Дергачівської МВА В'ячеслав Задоренко
"О 4:10 окупанти скинули 5 авіабомб – 1 на Козачу Лопань і ще 4 на Слатине. Усі влучання прийшлися по території приватної забудови", – ідеться у повідомленні.
У Козачій Лопані унаслідок прямого влучання КАБу в будинок загинув 70-річний місцевий мешканець, а його 47-річний син зазнав серйозних поранень та був госпіталізований до лікарні.
У Слатиному пошкоджень зазнали щонайменше 10 будинків та лінія електропередачі. Пловина селища залишається без світла.
"Енергетики, інші профільні служби, староста та представники міської ради працюють над ліквідацією наслідків", — каже глава МВА.
- Упродовж минулої доби російські окупанти знову атакували місто Харків і ще дев'ятьох населених пунктів області. Через ворожі обстріли три людини загинули, 23 постраждали.