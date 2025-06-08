Головне за ніч та ранок неділі, 8 червня: понад 190 боєзіткнень, обстріли Херсонщини

Нічна повітряна атака, 193 бойових зіткнення, бої на Покровському та Курському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли.

Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 193 боєзіткнення.

Складною залишається ситуація на Покровському, Лиманському та Новопавлівському напрямках.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили 11 районів зосередження особового складу та техніки, п’ять артилерійських систем та одну станцію РЕБ російських загарбників.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1120 окупантів, ворожий винищувач та сім танків. На війні в Україні РФ втратила вже близько 996 150 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Упродовж минулої доби під російськими обстрілами опинилися 33 населені пункти Херсонщини. Через терор РФ 1 людина загинула, 9 — зазнали поранень, повідомив очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 3 багатоповерхівки та 9 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін та приватні автомобілі.

Уранці 8 червня російська армія вдарила з артилерії по Білозерці. Унаслідок обстрілу 72-річна жінка отримала травми, несумісні з життям, вона перебувала у будинку на момент удару.

Також через атаку постраждали двоє людей. Вибухові та черепно-мозкові травми й контузії дістали 49-річний чоловік та 57-річна жінка. Крім того, в потерпілого — уламкові поранення голови, тулуба, рук та ніг.

Бригада "екстренки" надала обом допомогу на місці.

Уночі РФ атакувала Україну майже пів сотнею БпЛА, ППО знищила 40 безпілотників.

22 БпЛА збили вогневими засобами, 18 — локаційно втрачені.

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