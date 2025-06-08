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Росіяни атакували Дніпропетровщину: загинула людина, пошкоджена інфраструктура області

Ворог обстріляв Нікопольський та Синельниківський райони.

Росіяни атакували Дніпропетровщину: загинула людина, пошкоджена інфраструктура області
Фото: Сергій Лисак

За минулу добу росіяни атакували громади Нікопольського та Синельниківського районів на Дніпропетровщині. Через обстріли РФ загинув чоловік, пошкоджені будинки та інфраструктура.

Про це повідомляє очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак.

Нікопольський район ворожа армія обстрілювала з РСЗВ "Град" та важкої артилерії, застосовували FPV-дрони. Пошкоджена інфраструктура, промислове підприємство, чотири приватні будинки, декілька господарських споруд, дві лінії електропередач. Люди не постраждали.

Ворог скинув три авіабомби по Межівській громаді Синельниківського району. Там загинув чоловік.

У Павлограді до лікарні звернувся ще один постраждалий через масовану ворожу атаку на область, що сталася в ніч на суботу, 7 червня. Окрім 29-річного чоловіка, поранень зазнав 16-річний підліток. Він отримує необхідну медичну допомогу.
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