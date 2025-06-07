Головне за суботу, 7 червня: 155 боєзіткнень, атака на Харків, день жалоби в Луцьку

Бойові дії на Донеччині, 155 бойових зіткнень, ворожі обстріли, вбивство української родини в Бельгії. Яким запам’ятається 1200-й день повномасштабної війни.

7 червня орієнтовно о 17:40 збройні сили РФ знову атакували Харків, завдавши серію авіаційних ударів.

У Шевченківському районі зафіксовано влучання по території дитячої залізниці. Загинула її очільниця. Ще 12 людей отримали поранення та зазнали гострого шоку.

Також ще один авіаційний боєприпас розірвався над будинком у цьому ж районі: поранені двоє чоловіків.

У Київському районі КАБ поцілив по приватному житловому сектору: пошкоджено будинки та господарські будівлі. Постраждали пʼять людей: двоє жінок та двоє чоловіків дістали поранення, ще в однієї мешканки — гостра реакція на стрес.

Прокурори у взаємодії зі слідчими поліції проводять комплексні процесуальні дії з метою належної фіксації та розслідування воєнних злочинів, вчинених російськими військовослужбовцями.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що станом на 22:00 7 червня відбулося 155 боїв.

На Покровському напрямку загарбники намагалися прорвати нашу оборону 55 разів.

На Курському напрямку українські воїни відбили 28 атак, одне бойове зіткнення станом на 22 годину ще тривало.

Детальніше про оперативну обстановку станом на вечір 7 червня – в новині.

Президент України Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 7 червня повідомив, що днями були знищені три установки «Іскандер».

“Сьогодні доповідали міністр оборони України Умєров, Головком Сирський – щодо дій наших хлопців на передовій передусім. Є за що подякувати. Наші воїни цього тижня успішно знищили позиції росіян – саме ті позиції, з яких били по Україні, по наших громадах, по наших людях. Днями були знищені три установки «Іскандер» – це було знищення просто вбивць”, – повідомив Зеленський.

Сили оборони уразили локомотив із колоною ворожої техніки, повідомили Сили оборони півдня.

Втрати противника склали 13 танків та більше сотні одиниць броньованої та автомобільної техніки.

Докладніше – в новині.

7 червня у Луцьку оголошено днем жалоби за загиблими внаслідок нічного удару РФ 6 червня по багатоповерхівці, повідомив міський голова Луцька Ігор Поліщук.

"Лише сьогодні о 4.15 ранку рятувальниками під час розбору завалів було виявлено тіло другої жертви вчорашньої російської атаки — дівчини 2001 року народження... Оголошую сьогодні в нашій громаді день жалоби за загиблими", — ідеться у повідомленні.

Унаслідок удару Росії обірвалося життя молодої пари — Миколи та Іванни.

7 червня у селищі Затока Кароліно-Бугазької громади Одеської області під час купання у морі в результаті вибуху невідомого предмета загинули двоє чоловіків.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Поліцейські закликали жителів та гостей Одещини суворо дотримуватися правил режиму воєнного стану: не виходити на пляжні ділянки Чорноморського узбережжя Одещини, доступ до яких заборонено, не нехтувати заходами безпеки і відпочивати лише на пляжах, перевірених фахівцями на відсутність небезпечних предметів.

У Бельгії у місті Хасроде у будинку священника вбили дружину та доньку українського військового і підпалили місце злочину, повідомляє VRT NWS.

“Йдеться про українську родину, яка проживає в нашій країні вже 3 роки. Батько дівчини досі воює на фронті в Україні”, ‒ зазначає видання. Прокуратура Левена розпочала розслідування подвійного вбивства.

Попередні висновки експерта з пожежної безпеки прокуратури свідчать про те, що пожежу в будинку було влаштовано навмисно.

Моторошні подробиці – в новині.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга доручив українському посольству в Бельгії взяти справу щодо загибелі двох українок під особливий контроль.

У пресслужбі МЗС зазначили, що консульські співробітники вже контактують із рідними загиблих, а також представниками місцевої поліції і прокуратури.

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