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На Одещині під час купання у морі двоє людей підірвалися на невідомому предметі

Особи загиблих наразі встановлюються.

На Одещині під час купання у морі двоє людей підірвалися на невідомому предметі
Фото: EPA/UPG

7 червня у селищі Затока Кароліно-Бугазької громади Одеської області під час купання у морі в результаті вибуху невідомого предмета загинули двоє чоловіків.

Про це повідомляє поліція Одеської області.

Попередньо встановлено, що під час купання у морі в результаті вибуху невідомого предмета загинули двоє чоловіків. Особи загиблих наразі встановлюються.

На місці події працюють правоохоронці.

Встановлюються повні обставини події та вирішується питання щодо внесення до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомостей за п. 1 ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України з позначкою "нещасний випадок".

Поліцейські закликали жителів та гостей Одещини суворо дотримуватися правил режиму воєнного стану: не виходити на пляжні ділянки Чорноморського узбережжя Одещини, доступ до яких заборонено. Не нехтуйте заходами безпеки і відпочивайте лише на тих пляжах, які були перевірені фахівцями на відсутність небезпечних предметів і дозволені для відвідувань.
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