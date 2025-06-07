Окупанти вдарили по Лиманській громаді на Донеччині, є жертви (доповнено)

У Лиманській громаді залишаються 7233 людини, у місті Лиман 3 800 жителів.

Армія РФ вночі 7 червня завдала двох ударів по селу Рубці Лиманської громади на Донеччині. Унаслідок російської атаки загинула жінка.

Про це повідомив начальник Лиманської міської військової адміністрації Олександр Журавльов, пише "Сісупільне.Донбас".

Російська армія вдарила по населеному пункту керованими авіабомбами. Через удар у селі пошкоджені щонайменше вісім будівель.

Ворожі обстріли населених пунктів, які розташовані на лінії фронту, тривають постійно, зокрема, це Ямпіль, Зарічне, Торське. Для ударів по населених пунктах російська армія застосовує FPV-дрони, дрони на оптоволокні, зазначив Олександр Журавльов.

"Дуже небезпечно рухатись містом, по вулицях", — наголосив Журавльов.

Наразі у Лиманській громаді залишаються 7233 людини, у місті Лиман 3 800 жителів, а також у громаді є діти.

Родин із дітьми закликають виїхати з громади, адже діє примусова евакуація неповнолітніх. За словами очільника МВА, випадків повернення батьків із дітьми з евакуації останнім часом не фіксували.

За інформацією очільника Донецької ОВА, у Яблунівці Іллінівської громади росіяни вбили двох людей і пошкодили 2 будинки. Ще 1 загибла — у Костянтинівці.

Поранення отримав житель Покровська — там FPV-дроном пошкоджено господарчу споруду.