Армія РФ здійнила майже 120 обстрілів по північному прикордонню України, — ОК "Північ"

Зафіксовано 362 вибухи з різних видів озброєння.

Упродовж минулої доби російські окупанти завдали 119 обстрілів по прикордонних населених пунктах Сумської, Чернігівської та частини Харківської областей. Є жертви серед мирного населення.

Про це інформує ОК "Північ".

Упродовж минулої доби внаслідок російських обстрілів загинули 2 та травмовані 4 цивільні особи. Зруйнована будівля підприємства, пошкоджено об’єкт критичної інфраструктури, багатоповерхові будинки.

"Російські загарбники продовжують обстрілювати прикордонні території Чернігівської, частин Сумської та Харківської областей. Всього протягом минулої доби нараховано орієнтовно 119 обстрілів (362 вибухи) із різних видів озброєння", — ідеться у повідомленні.

Інформація про руйнування, загиблих або поранених серед місцевого населення постійно уточнюється.