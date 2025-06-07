Сибіга: РФ зробила більш ніж достатньо, щоб заслужити звання держави-терориста

Росія зробила все, щоб називатися терористичною державою, заявляє очільник українського МЗС Андрій Сибіга.

"Вона (РФ, - ред.) вже зробила більш ніж достатньо, щоб заслужити це звання", — написав він.

Глава українського зовнішньополітичного відомства наголосив, що Росія продовжує терор проти цивільного населення України. Сотні безпілотників і ракет обрушилися на Україну цієї ночі.

"Особливо жахливою була ніч у Харкові. 53 безпілотники, чотири керовані авіабомби та одна ракета. Щонайменше троє людей загинули, 21 поранено. Удари були по всій Україні — в Донецькій, Дніпропетровській, Тернопільській, Одеській та інших областях. Були поранені і загинули люди, а також пошкоджена енергетична інфраструктура", — йдеться у дописі.

Сибіга наголошує, що більший тиск на Москву і більше кроків для зміцнення України сприятимуть тому, щоб покласти край вбивствам і руйнуванням, які чинить Росія.

У ніч на 7 червня ворог здійснив один з наймасованіших обстрілів Харкова. Відомо про 21 постраждалого та 3 загиблих.