Глава МЗС Британії відреагував на масовану атаку РФ по Україні: "Це не військові цілі, а варварські дії"

Девід Ламмі згадав, що під час атаки загинули рятувальники.

Очільник британського МЗС Девід Ламмі відреагував на нічну атаку РФ проти України і назвав дії Кремля "варварськими".

Про це Ламмі написав у соцмережі Х.

"Путін знову атакує міста, будинки і цивільних осіб. Це не військові цілі, а варварські дії. Серед загиблих – співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, які невтомно працювали, щоб врятувати і захистити життя людей", – ідеться у повідомленні.