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Глава МЗС Британії відреагував на масовану атаку РФ по Україні: "Це не військові цілі, а варварські дії"

Девід Ламмі згадав, що під час атаки загинули рятувальники.

Глава МЗС Британії відреагував на масовану атаку РФ по Україні: "Це не військові цілі, а варварські дії"
Девід Ламмі
Фото: EPA/UPG

Очільник британського МЗС Девід Ламмі відреагував на нічну атаку РФ проти України і назвав дії Кремля "варварськими".

Про це Ламмі написав у соцмережі Х.

"Путін знову атакує міста, будинки і цивільних осіб. Це не військові цілі, а варварські дії. Серед загиблих – співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, які невтомно працювали, щоб врятувати і захистити життя людей", – ідеться у повідомленні.

  • Під час сьогоднішньої атаки у Києві вбито 4 людей, 20 поранених. Серед загиблих є рятувальники. 
  • У Хмельницькій області є пошкодження будинку, за попередніми даними, без потерпілих. 
  • У Полтавській області поранені троє людей.
  • У Тернопільській області під ударом була промисловість. У ОВА назвали це наймасовішою атакою на область. Шестеро людей поранені. 
  • У Львівській області є пошкодження в Дрогобицькому районі.
  • У Чернігові через комбіновану атаку РФ поранені люди і ушкоджена інфраструктура.
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