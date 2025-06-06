Глава МЗС Британії відреагував на масовану атаку РФ по Україні: "Це не військові цілі, а варварські дії"

Очільник британського МЗС Девід Ламмі відреагував на нічну атаку РФ проти України і назвав дії Кремля "варварськими".
Про це Ламмі написав у соцмережі Х.
"Путін знову атакує міста, будинки і цивільних осіб. Це не військові цілі, а варварські дії. Серед загиблих – співробітники Державної служби з надзвичайних ситуацій, які невтомно працювали, щоб врятувати і захистити життя людей", – ідеться у повідомленні.
- Під час сьогоднішньої атаки у Києві вбито 4 людей, 20 поранених. Серед загиблих є рятувальники.
- У Хмельницькій області є пошкодження будинку, за попередніми даними, без потерпілих.
- У Полтавській області поранені троє людей.
- У Тернопільській області під ударом була промисловість. У ОВА назвали це наймасовішою атакою на область. Шестеро людей поранені.
- У Львівській області є пошкодження в Дрогобицькому районі.
- У Чернігові через комбіновану атаку РФ поранені люди і ушкоджена інфраструктура.