NYT: Трамп у колі помічників називав Зеленського «поганим хлопцем», який штовхає світ до прірви ядерної війни

Хоч президент США роздратований лідерами і України, і Росії, втім Трамп схильний ставитися до Путіна з більшою повагою, повідомляють джерела американського видання.

Радники президента США кажуть, що Трамп роздратований як очільником Кремля Владіміром Путіним, так і президентом України Володимиром Зеленським, пише The New York Times.

Однак, як зазначає видання, Трамп зберігає особливу ворожість до президента України. Президент США неодноразово говорив помічникам, що Зеленський – «поганий хлопець», який веде світ до прірви ядерної війни. Але він також казав радникам, що цілком зрозуміло, що Зеленський чинить опір, враховуючи, що він веде війну проти ворога, який, схоже, налаштований продовжувати бомбардування українських міст.

Видання також повідомляє, що Трамп схильний ставитися до Путіна з більшою повагою, хоча часом висловлював розчарування. Раніше Трамп, здавалося, думав, що те, що він описував як свої «дуже, дуже добрі стосунки» з російським лідером, швидко приведе до кінця війни. Наразі ж він розглядав можливість запровадження додаткових санкцій проти Росії, але поки що утримується від цього. Він відмовився підтримати двопартійний законопроєкт Сенату, який передбачає жорсткі економічні санкції проти Росії.

Назвавши Путіна «абсолютно божевільним» минулого місяця, Трамп змінив тон і сказав, що хоче дати російському лідеру два тижні, щоб продемонструвати ознаки прогресу. А тепер він каже, що хоче допомоги Путіна в укладенні ядерної угоди з Іраном.

Нагадаємо, напередодні Трамп поговорив із Путіним про атаки України на російські аеродроми і ядерну програму Ірану. «Путін заявив – і дуже рішуче – що він буде змушений відповісти на нещодавню атаку», – повідомив американський президент.