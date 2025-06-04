Зеленський обговорив із канцлером Німеччини результати переговорів з РФ у Стамбулі

Президент України Володимир Зеленський обговорив із канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом результати переговорів з РФ у Стамбулі, а також посилення санкцій проти Росії.

Про це глава держави розповів у Facebook.

"Говорив із Федеральним канцлером Німеччини Фрідріхом Мерцом. Обговорили підсумки мого візиту до Берліна та реалізацію всіх наших домовленостей. Є багато речей, над якими наші команди вже активно працюють", — каже Президент.

Зеленський поінформував Мерца про другу зустріч у Стамбулі та результати переговорів. Президент наголосив на важливості домовленостей щодо обміну полоненими.

"Хоча українська делегація наполягала також на встановленні безумовного припинення вогню, поверненні дітей та зустрічі на найвищому рівні. Очевидно, що Росія не хоче закінчувати цю війну, і так само очевидно, що повинні бути сильні санкції у відповідь на таке відверте знущання з усіх дипломатичних зусиль. Дякую за підтримку", — ідеться у повідомленні.