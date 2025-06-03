Навроцький запевнив, що "з нетерпінням" чекає продовження партнерства Польщі та України

На його думку, це вимагає не лише гарного діалогу, а й "вирішення назрілих історичних питань".

Переможець президентських виборів у Польщі Кароль Навроцький відповів на привітання глави України Володимира Зеленського і запевнив, що з нетерпінням чекає продовження партнерства обох держав.

"Я з нетерпінням чекаю на продовження партнерства наших країн, заснованого на взаємній повазі та розумінні", – написав польський політик у соцмережі Х.

На його думку, це вимагає не лише гарного діалогу, а й "вирішення назрілих історичних питань".

Навроцький запевнив, що Польща була найрішучішим прихильником України проти російської агресії.

"Жодна інша країна не розуміє цю загрозу краще, ніж ми, і я сподіваюся, що ми продовжуватимемо працювати разом заради спільного блага, для врегулювання невирішеного минулого та побудови безпечного майбутнього разом", – наголосив політик.

Dear President @ZelenskyyUa, thank you for your message. I am looking forward to countinue partnership of our countries, based on mutual respect and understanding. I believe it requires not only good dialogue but also solving overdue historical issues. Poland has been Ukraine's… — Karol Nawrocki (@NawrockiKn) June 3, 2025