Навроцький запевнив, що "з нетерпінням" чекає продовження партнерства Польщі та України

Переможець президентських виборів у Польщі Кароль Навроцький відповів на привітання глави України Володимира Зеленського і запевнив, що з нетерпінням чекає продовження партнерства обох держав.
"Я з нетерпінням чекаю на продовження партнерства наших країн, заснованого на взаємній повазі та розумінні", – написав польський політик у соцмережі Х.
На його думку, це вимагає не лише гарного діалогу, а й "вирішення назрілих історичних питань".
Навроцький запевнив, що Польща була найрішучішим прихильником України проти російської агресії.
"Жодна інша країна не розуміє цю загрозу краще, ніж ми, і я сподіваюся, що ми продовжуватимемо працювати разом заради спільного блага, для врегулювання невирішеного минулого та побудови безпечного майбутнього разом", – наголосив політик.
Dear President @ZelenskyyUa, thank you for your message. I am looking forward to countinue partnership of our countries, based on mutual respect and understanding. I believe it requires not only good dialogue but also solving overdue historical issues. Poland has been Ukraine's…— Karol Nawrocki (@NawrockiKn) June 3, 2025
- Кароль Навроцький, керівник Інституту національної пам’яті, кандидат від консервативної партії «Право і справедливість» (PiS), переміг у другому турі президентських виборів у Польщі, отримавши 10 606 628 голосів (50,9 %). Його конкурент, мер Варшави Рафал Тшасковський, представник центристської Громадянської коаліції (KO) набрав 10 237 177 голосів (49, 1%).
- Президент України Володимир Зеленський привітав Навроцького з перемогою.
- Хто такий Кароль Навроцький і чого варто очікувати від нього Україні, про це у матеріалі LB.ua.