Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
Чому “Павутина” не Перл-Харбор?
«Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві, а замість нас ви побачили б Валерія Гергієва, Теодора Курентзіса та Анну Нетребко»
Якби РФ окупувала Україну, ми були б мертві
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
FPV сховали під дахи мобільних будиночків: деталі про історичну операцію СБУ "Павутина"
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Місія — знайти пацієнтів Сватівської психіатричної лікарні. Як росіяни викрали близько 300 українців на окупованій Луганщині
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Війна за мораль. Цілі України і російський терор
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Трамп підтвердив проведення параду у свій день народження
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Данія встановила рекордний для Європи пенсійний вік
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Як тебе не любити. Хто зі столичних чиновників обирає жити подалі від Києва
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Помер народний депутат Сергій Швець
Помер народний депутат Сергій Швець
ГоловнаПолітика

Навроцький запевнив, що "з нетерпінням" чекає продовження партнерства Польщі та України

На його думку, це вимагає не лише гарного діалогу, а й "вирішення назрілих історичних питань". 

Навроцький запевнив, що "з нетерпінням" чекає продовження партнерства Польщі та України
Переможець президентських виборів у Польщі Кароль Навроцький
Фото: EPA/UPG

Переможець президентських виборів у Польщі Кароль Навроцький відповів на привітання глави України Володимира Зеленського і запевнив, що з нетерпінням чекає продовження партнерства обох держав. 

"Я з нетерпінням чекаю на продовження партнерства наших країн, заснованого на взаємній повазі та розумінні", – написав польський політик у соцмережі Х.

Підтримайте LB.UA - ми працюємо для вас

На його думку, це вимагає не лише гарного діалогу, а й "вирішення назрілих історичних питань". 

Навроцький запевнив, що Польща була найрішучішим прихильником України проти російської агресії.

"Жодна інша країна не розуміє цю загрозу краще, ніж ми, і я сподіваюся, що ми продовжуватимемо працювати разом заради спільного блага, для врегулювання невирішеного минулого та побудови безпечного майбутнього разом", – наголосив політик. 

  • Кароль Навроцький, керівник Інституту національної пам’яті, кандидат від консервативної партії «Право і справедливість» (PiS), переміг у другому турі президентських виборів у Польщі, отримавши 10 606 628 голосів (50,9 %). Його конкурент, мер Варшави Рафал Тшасковський, представник центристської Громадянської коаліції (KO) набрав 10 237 177 голосів (49, 1%).
  • Президент України Володимир Зеленський привітав Навроцького з перемогою.
  • Хто такий Кароль Навроцький і чого варто очікувати від нього Україні, про це у матеріалі LB.ua.
﻿
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies