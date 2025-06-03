“Рідкісний момент чесності”: Сенатор Грем “подякував” Медведєву за визнання, що Росія не зацікавлена у мирі

Перед цим Медведєв заявив, що Росія прагне перемоги, а не компромісу в переговорах з Україною.

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем “подякував” заступнику голови ради безпеки РФ Дмітрію Медведєву за визнання, що Росія не зацікавлена у мирі.

“Вітаю пана Медведєва з рідкісним моментом чесності, який висловила російська пропагандистська машина. Я вдячний вам за те, що ви дали світові зрозуміти, що Путін і Росія зовсім не зацікавлені в мирі”, – написав Грем у соцмережі Х.

Сенатор прикріпив новину агентства Reuters, де Медведєв заявив, що Росія прагне перемоги, а не компромісу в переговорах з Україною.