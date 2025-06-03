“Рідкісний момент чесності”: Сенатор Грем “подякував” Медведєву за визнання, що Росія не зацікавлена у мирі

Сенатор-республіканець Ліндсі Грем “подякував” заступнику голови ради безпеки РФ Дмітрію Медведєву за визнання, що Росія не зацікавлена у мирі.
“Вітаю пана Медведєва з рідкісним моментом чесності, який висловила російська пропагандистська машина. Я вдячний вам за те, що ви дали світові зрозуміти, що Путін і Росія зовсім не зацікавлені в мирі”, – написав Грем у соцмережі Х.
Сенатор прикріпив новину агентства Reuters, де Медведєв заявив, що Росія прагне перемоги, а не компромісу в переговорах з Україною.
- Сенатори Ліндсі Грем (республіканець від штату Південна Кароліна) та Річард Блюменталь (демократ від штату Коннектикут) стали співавторами законопроєкту у верхній палаті, який передбачає 500% тариф на будь-яку країну, яка купує російські енергетичні продукти. Грем очікує, що Сенат «почне просувати» законопроєкт цього тижня.
- Зі свого боку, спікер Палати представників США Майк Джонсон підтримав запровадження “найсуворіших санкцій” проти РФ.