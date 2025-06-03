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ЦПД: Умєров зустрічався з Мединським у присутності голови МЗС Туреччини. Зустрічі віч-на-віч не було

Роспропаганда запустила кампанію з дискредитації української переговорної групи. 

ЦПД: Умєров зустрічався з Мединським у присутності голови МЗС Туреччини. Зустрічі віч-на-віч не було
Ілюстративне фото
Фото: EPA/UPG

Центр протидії дезінформації РНБО спростував заяву помічника Путіна Володимира Мединського про нібито його зустріч віч-на-віч з міністром оборони України Рустемом Умєровим перед переговорами в Стамбулі.

Про це повідомив ЦПД у Telegram, наголосивши, що роспропаганда запустила кампанію з дискредитації української переговорної групи. 

"Помічник Путіна Володимир Мединський заявив про нібито «двосторонню зустріч» з Міністром оборони України Рустемом Умєровим перед переговорами в Стамбулі. Ця інформація не відповідає дійсності. Насправді зустріч відбулась у присутності міністра закордонних справ Туреччини Хакана Фідана, який виступав посередником. Заяви про буцімто «закриті домовленості», досягнуті на цій зустрічі, – маніпуляція, спрямована на підрив довіри до української переговорної групи", – йдеться в повідомленні.

У ЦПД зазначили, що роспропаганда готує двовекторну інформаційну атаку проти українських представників на переговорах у Стамбулі. 

"Усередині України поширюватимуться вкиди з елементами конспірології про нібито особисті звʼязки представників делегації з росіянами. На західну аудиторію – меседжі, що нібито саме Україна «затягує мирні перемовини». Тоді як саме Росія систематично уникає домовленостей про припинення вогню. Мета Росії – підмінити реальність та навʼязати наратив, у якому агресор видає себе за «миротворця»", – зазначили в Центрі.

Докладніше про другий етап перемовин читайте в матеріалі LB.ua.

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