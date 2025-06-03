Українська делегація прибула до Вашингтона: обговорить санкції проти Росії і використання Москвою церкви для пропаганди

Українська делегація на чолі з першою віцепрем'єркою-міністеркою економіки Юлією Свириденко прибула до Вашингтона, щоб обговорити оборонну підтримку та санкції проти росіян, зокрема законопроєкт сенатора Ліндсі Грема. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, який увійшов до складу делегації разом з іншими представниками ОПУ і представниками Міноборони.

До порядку денного увійшло і обговорення ситуації на полі бою. Також йтиметься про створення Інвестиційного фонду відбудови.

"А ще – про питання повернення росією депортованих українських дітей та підтримку цього процесу. Також обговоримо пропаганду росіян, повʼязану з питаннями церкви", – повідомив Єрмак.

Він анонсував зустрічі з представниками обох партій та командою Дональда Трампа. Їх проінформують про затягування Росією війни.