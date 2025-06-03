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Українська делегація прибула до Вашингтона: обговорить санкції проти Росії і використання Москвою церкви для пропаганди

Також йтиметься про повернення депортованих дітей. 

Українська делегація прибула до Вашингтона: обговорить санкції проти Росії і використання Москвою церкви для пропаганди
Фото: EPA/UPG

Українська делегація на чолі з першою віцепрем'єркою-міністеркою економіки Юлією Свириденко прибула до Вашингтона, щоб обговорити оборонну підтримку та санкції проти росіян, зокрема законопроєкт сенатора Ліндсі Грема. Про це повідомив голова Офісу президента Андрій Єрмак, який увійшов до складу делегації разом з іншими представниками ОПУ і представниками Міноборони. 

До порядку денного увійшло і обговорення ситуації на полі бою. Також йтиметься про створення Інвестиційного фонду відбудови.

"А ще – про питання повернення росією депортованих українських дітей та підтримку цього процесу. Також обговоримо пропаганду росіян, повʼязану з питаннями церкви", – повідомив Єрмак.

Він анонсував зустрічі з представниками обох партій та командою Дональда Трампа. Їх проінформують про затягування Росією війни. 

  • США разом з країнами "коаліції охочих" обіцяли впровадити антиросійські санкції, якщо Кремль не погодиться на 30-денне припинення війни. Брюссель уже працює над новими санкціями, а у Конгресі лежить готовий законопроєкт авторства Ліндсі Грема. Однак невідомо, чи Штати його все ж ухвалять.
  • Росія не погоджується припиняти вогонь, висуваючи натомість Україні нереалістичні вимоги. А на вчорашніх перемовинах російська делегація запропонувала припинення вогню на 2-3 дні на окремих ділянках, аби забрати з поля бою загиблих. Президент Володимир Зеленський вважає, що цією пропозицією росіяни просто намагаються показати США готовність до "миру", аби ті не впровадили санкції, хоча насправді вони припиняти бої не збираються. 
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