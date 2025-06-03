Навроцький прокоментував перемогу на виборах президента Польщі

Згадав про "жорстоку кампанію" та "маніпуляції і хвилю ненависті" щодо себе.

Обраний наступним президентом Польщі Кароль Навроцький у мережі X оприлюднив першу офіційну заяву після оголошення результатів виборів.

Правий політик назвав передвиборчу кампанію "складною і часом жорстокою", а також відзначив "маніпуляції та хвилю ненависті", які нібито лилися на нього та його родину - але не завадили "відчувати підтримку поляків".

Навроцький пообіцяв бути главою "безпечної, економічно сильної країни, яка піклується про найслабших, дбає про багатовікові традиції та шанує історію". Він також планує "гідно представляти поляків на міжнародній арені, гарантуючи, що до Польщі будуть ставитися як до суб'єкта".