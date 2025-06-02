Бербок обрали президенткою Генеральної асамблеї ООН

Вона стане президенткою 80-ї сесії (вересень 2025 року – вересень 2026 року).

Анналена Бербок у Києві 21 травня 2024 року

Колишню міністерку закордонних справ Німеччини Анналену Бербок обрано президенткою Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй.

Про це повідомила пресслужба ООН у соцмережі Х.

Бербок стане президенткою 80-ї сесії (вересень 2025 року – вересень 2026 року). За її кандидатуру проголосували 167 представників країн. Ще семеро віддали голоси за Гельгу Шмід.

Загалом проголосували 188 представників, 14 – утрималися.

Посада голови Генасамблеї має переважно церемоніальний характер і не слід плутати її з постом генерального секретаря ООН, який на даний час займає португалець Антоніу Гутерріш.

Раніше Бербок сказала, що її пріоритетами будуть гендерна рівність, захист клімату та цілі ООН у сфері сталого розвитку.