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Бербок обрали президенткою Генеральної асамблеї ООН

Вона стане президенткою 80-ї сесії (вересень 2025 року – вересень 2026 року).

Бербок обрали президенткою Генеральної асамблеї ООН
Анналена Бербок у Києві 21 травня 2024 року
Фото: ОПУ

Колишню міністерку закордонних справ Німеччини Анналену Бербок обрано президенткою Генеральної асамблеї Організації Об’єднаних Націй. 

Про це повідомила пресслужба ООН у соцмережі Х.

Бербок стане президенткою 80-ї сесії (вересень 2025 року – вересень 2026 року). За її кандидатуру проголосували 167 представників країн. Ще семеро віддали голоси за Гельгу Шмід.

Загалом проголосували 188 представників, 14 – утрималися.

Посада голови Генасамблеї має переважно церемоніальний характер і не слід плутати її з постом генерального секретаря ООН, який на даний час займає португалець Антоніу Гутерріш.

Раніше Бербок сказала, що її пріоритетами будуть гендерна рівність, захист клімату та цілі ООН у сфері сталого розвитку

  • Раніше стало відомо, що Організація Об’єднаних Націй планує скоротити 20% штату через обмежене фінансування у рамках масштабної реформи. Понад 60 підрозділів ООН, включно зі структурами, що працюють у сфері підтримки біженців, гендерної рівності, міжнародної торгівлі, екології та розвитку міст, отримали наказ до середини червня подати пропозиції щодо скорочення 20% свого персоналу в рамках масштабних реформ, спрямованих на консолідацію операцій в умовах критичної фінансової кризи.
  • Пропозиції щодо скорочення персоналу мають бути подані до 13 червня. Речник ООН зазначив, що вони будуть враховані при формуванні бюджету на 2026 рік, який буде розглянуто та затверджено Генеральною Асамблеєю цьогоріч у грудні.
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