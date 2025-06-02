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​У Києві затримали двох осіб, які за $500 000 обіцяли посаду директора держпідприємства НААН

Їм загрожує до 12 років ув’язнення

У Києві правоохоронці затримали двох чоловіків за спробу продати посаду директора держпідприємства за $500 000. 

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Затриманим повідомлено про підозру у замаху на шахрайство в особливо великих розмірах (ч. 2 ст. 15, ч. 5 ст. 190 КК України). 

Згідно з даними слідства, підозрювані розповіли знайомому, що мають зв’язки з керівництвом Національної академії аграрних наук і готові за гроші допомогти призначити зацікавлену людину на посаду керівника одного з державних підприємств на Волині. Ціна працевлаштування – 500 тис. доларів США. 

Фото: Напоцліція

На балансі цього держпідприємства НААН знаходяться земельні ділянки площею понад 2 тис. га, які можна буде використовувати у комерційних цілях. Тож, за словами організаторів схеми, вкладені у призначення гроші мали швидко повернутися.

Під час передачі грошей фігурантів затримали в порядку ст. 208 КПК України. Обом уже обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу у 3 млн гривень. 

Раніше, в Києві затримали депутата Житомирської облради, який за $10 тисяч обіцяв влаштувати чоловіка на роботу до держустанови. 

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