У Саудівській Аравії посилюють вимоги до паломників, які прибувають у Мекку

Саудівська Аравія посилює підготовку до цьогорічного мусульманського хаджу, який має розпочатися в середу.

Як пише Financial Times, до країни мають прибути понад 1 мільйон людей у період різкого підвищення температури. Тому влада посилила безпеку навколо Мекки, щоб не пускати незареєстрованих паломників у священне місто.

Протягом останніх місяців уряд країни попереджав, що паломникам без дозволу загрожує збільшений штраф у розмірі 5000 доларів – вдвічі більший, ніж минулого року. Також їм можуть на 10 років заборонити в'їзд.

За словами офіційних осіб, більшість померлих від теплових ударів минулого року були незареєстрованими, тому вони не мали доступу до належного житла та інших основних послуг у спеку.

"Ми прагнемо, щоб люди приїжджали лише з дозволом, оскільки дозвіл означає, що ви отримуєте повний пакет транспортних послуг та послуг з проживання, що гарантує безпеку", – сказав виданню Тавфік аль-Рабіа, міністр хаджу та умри країни.

Він додав, що паломники повинні приїхати за візою для хаджу, а не за відвідувальною чи туристичною візою. Це допомагає з організацією та гарантує безпеку людей.

Влада прагне пом'якшити вплив екстремальних температур, які можуть підніматися майже до 50°C. По країні посадили 10 000 дерев, встановили 400 охолоджувачів води та обприскувачі. Також розширили використання "білих доріг", вимощених переробленими матеріалами, призначеними для зменшення поглинання тепла від сонячного світла.

Також рух паломників контролюватимуть за допомогою дронів. Безпілотники передаватимуть відео в режимі реального часу в програмний застосунок, який використовує штучний інтелект для моніторингу руху та потоку паломників, щоб запобігти тисняві після того, як у 2015 році в тисняві загинуло 2300 людей.

Уряд планує скласти графік руху паломників, щоб вони уникали перебування на вулиці з 10:00 до 16:00, коли температура найвища.

Саудівські служби безпеки заявили, що вони не дозволили 269 678 особам в'їхати до Мекки. Чиновники також оштрафували понад 23 000 жителів Саудівської Аравії за порушення правил хаджу та анулювали ліцензії 400 компаній, що займаються паломництвом.

Останніми роками королівство дедалі більше просуває релігійний туризм у рамках плану спадкоємного принца Мухаммеда бін Салмана щодо диверсифікації економіки, позбавлення її залежності від доходів від нафти.

Однак критики кажуть, що вартість пакетів послуг для хаджу та довгі черги очікування в системі квот для кожної країни загострили зростання кількості незареєстрованих паломників в останні роки.

Згідно із традицією ісламу, всі дорослі мусульмани обов'язково повинні здійснити хадж хоча б один раз, якщо вони мають фізичну та фінансову спроможність. Близько 1,5 мільйона людей беруть участь у щорічному хаджі, час якого визначається ісламським календарем.

Для порівняння, паломництво умру можна здійснювати цілий рік. Тому уряд має на меті збільшити кількість паломників умри з приблизно 15 мільйонів до 30 мільйонів до 2030 року.