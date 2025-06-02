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У розвідці попередили, що РФ намагається вербувати українців для злочинів у Європі

При спробі вербування українців закликають звертатися до правоохоронців чи у дипустанови. 

У розвідці попередили, що РФ намагається вербувати українців для злочинів у Європі
Фото: EPA/UPG

У розвідці попереджають, що росіяни намагаються вербувати українців, які знаходяться за кордоном, для вчинення злочинів. 

"Російські спецслужби активізували спроби вербування громадян України з метою залучення їх до протиправної діяльності на території країн Європейського Союзу", – повідомили у Головному управлінні розвідки МО України (ГУР).

Потенційним виконавцям пропонують гроші за участь у протизаконній діяльності, ведення спостереження за об’єктами критичної інфраструктури та виконання інших завдань на користь держави-агресора.

Розвідники кажуть, що переважно йдеться про українців із тимчасово окупованих територій, які опинилися в скрутному становищі.

"Вербування українців для реалізації ворожих сценаріїв у Європі — ще один інструмент гібридної агресії, яку російська федерація веде проти України та всієї європейської спільноти", – наголошують у ГУР. 

Закликають у разі спроби встановлення контакту з боку підозрілих осіб необхідно негайно звернутися до правоохоронних органів країни вашого перебування або українських дипломатичних установ.

  • Нещодавно ЗМІ писали, що федеральна прокуратура Німеччини затримала трьох громадян України, які, імовірно, мали вчинити підпали та вибухи у вантажному транспорті у Німеччині на замовлення Росії.
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