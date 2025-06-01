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Спецоперація "Павутина": дрони СБУ уразили понад 40 стратегічних бомбардувальників у тилу Росії

Вразили чотири аеродроми. Судячи з відео, по літака відпрацювали FPV-дрони. 

Спецоперація "Павутина": дрони СБУ уразили понад 40 стратегічних бомбардувальників у тилу Росії
Фото: ЕРА/UPG

Дрони СБУ вдарили по стратегічній авіації Росії, повідомили джерела LB.ua. За оновленими даними, під ударом були чотири аеродроми: "Белая", "Оленья", "Іваново" та "Дягілєво". 

За даними співрозмовників LB.ua в Силах оборони, 1 червня Служба безпеки України почала масштабну спецоперацію під назвою "Павутина" зі знищення ворожої бомбардувальної авіації в тилу Росії.

"Дрони СБУ відпрацьовують по літаках, які щоночі бомблять українські міста. Наразі відомо про ураження понад 40 літаків, серед них – А-50, Ту-95 та Ту-22 М3", – зазначили наші джерела.

Зокрема, уражені літаки на аеродромах "Белая" (Іркутська область) та "Оленья" (Мурманська область). Ворожій авіації попередньо завдано збитків на понад 2 млрд доларів.

Зʼявились також кадри російських військових аеродромів, які палають в результаті спецоперації. На відео видно безпосередньо момент атаки дронів на російські літаки. 

За інформацією джерел, операцією керував особисто голова СБУ Василь Малюк. 

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