Головне за ніч та ранок неділі, 1 червня: атаки ударних дронів, майже 170 боєзіткнень, обстріли прикордоння

Нічна повітряна атака, 166 бойових зіткнень, бої на Покровському та Лиманському напрямках, втрати окупантів, ворожі обстріли, руйнування залізничних мостів у Брянській і Курській областях, другий тур президентських виборів у Польщі.

Минулої доби росіяни завдали понад 170 ударів по прикордонню Сумщини, Чернігівщини та Харківщини, відомо про поранених.

Унаслідок обстрілів є руйнування будинків та об'єктів критичної інфраструктури.

Тим часом Генеральний штаб ЗСУ повідомляє, що минулої доби на фронті зафіксовано 166 боєзіткнень, ворог тисне на Донеччині.

Російська армія продовжує тиснути на Покровському, Лиманському, Новопавлівському, а також Курському напрямках.

Авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони завдали ураження по 15 районах зосередження особового складу, озброєння та військової техніки та чотирьох артилерійських засобах противника.

Детальніше про оперативну ситуацію – в новині.

Також Генштаб інформує, що за минулу добу російська армія втратила ще 1230 окупантів, 5 ворожих танків та понад 150 БпЛА. Загалом РФ втратила на війні в Україні близько 988 560 військових.

Більше інформації про втрати ворога – в новині.

Росіяни атакували БпЛА три райони Харківщини, є жертви.

Ворог запустив по області 13 безпілотників: зруйновані адмінбудівлі, житлові будинки та господарчі будівлі.

Більше інформації – в новині.

Окупанти також атакували ударними БпЛА Білгород-Дністровський район Одещини, Київщину та інші області.

Унаслідок влучань виникли пожежі.

Уночі 31 травня на залізничній ділянці поблизу тимчасово окупованої Якимівки Мелітопольського району Запорізької області прогримів вибух — підірвано військовий потяг російських загарбників.

"Товарняк" рухався в бік тимчасово окупованого Криму. Внаслідок вибуху на залізничному полотні потяг із паливними цистернами та товарними вагонами пішов під укіс. Ключова логістична артерія московитів на окупованих територіях Запорізької області та Криму порушена", — інформує ГУР МО України.

Подробиці – в новині.

Уночі 1 червня у Росії сталися одразу два руйнування залізничних мостів: у Брянській і Курській областях.

На Брянщині, за даними губернатора, руйнування моста сталося під час проходження потягу Климов – Москва у районі селища Вигоничі. У московській залізниці зазначили, що "відбулося сходження локомотива та вагонів через обвалення автомобільного мосту внаслідок незаконного втручання у діяльність транспорту".

На Курщині аварія сталася у Залізногірському районі під час руху вантажного локомотива. Унаслідок обвалу моста частина потяга впала на автомобільну дорогу. Виникла пожежа. Унаслідок аварії постраждав один з машиністів.

У неділю, 1 червня, у Польщі розпочався другий тур виборів президента. До другого туру пройшли два кандидати: мер Варшави Рафал Тшасковський і директор Інституту національної памʼяті Кароль Навроцький, пише "Європейська правда".

Результати другого туру президентських виборів президента можуть визначити політичний курс країни на найближчі роки.

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