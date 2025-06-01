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Сили оборони знищили російський "Зоопарк" на Новопавлівському напрямку

Ворог використовує РЛС "Зоопарк-1" для контрбатарейної боротьби.

Сили оборони знищили російський "Зоопарк" на Новопавлівському напрямку
Ілюстративне фото
Фото: Вікіпедія

На Новопавлівському напрямку українські військові знищили російську РЛС "Зоопарк-1", вартість якої близько $24 000 000. 

Про це розповідають в ОСУВ "Хортиця". 

"Пілоти дронів підрозділу "BULAVA" вполювали дуже жирну ворожу ціль — радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби "Зоопарк-1". Оператори вистежили і нанесли декілька ударів дронами по прихованій російській РЛС", — ідеться у повідомленні.

Військові додають, що ворог використовує радіолокаційний комплекс розвідки і контролю стрільби 1Л219 "Зоопарк-1" для контрбатарейної боротьби.

Станція точно вираховує позиції артилерії, мінометів та навіть ППО під час стрільби. Через це вона є дуже небезпечною для наших бійців на передовій. За інформацією з відкритих джерел, орієнтовна вартість такої радіолокаційної станції $24 000 000.

"Це дуже хороша новина ще й в тому, що у росіян таких РЛС не досить багато. А тепер — ще на одну стало менше", — додають в ОСУВ.

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