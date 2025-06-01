Росіяни атакували критичну та соціальну інфраструктуру на Херсонщині

Унаслідок російської агресії 1 людина загинула, ще 8 зазнали поранень.

Упродовж минулої доби російські війської атакували 36 населених пунктів Херсонщини. Під обстрілами опинилися критична і соціальна інфраструктура області.

Про це повідомляє очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін.

Минулої доби під ворожим дроновим терором, артилерійськими обстрілами та авіаударами перебували Антонівка, Садове, Придніпровське, Білозерка, Ромашкове, Гончарне, Велетенське, Кізомис, Томина Балка, Дослідне, Новодмитрівка, Іванівка, Микільське, Понятівка, Токарівка, Софіївка, Станіслав, Берислав, Зміївка, Тягинка, Львове, Львівські Отруби, Дудчани, Милове, Саблуківка, Нова Кам'янка, Нововасилівка, Золота Балка, Михайлівка, Біляївка, Гаврилівка, Осокорівка, Шевченківка, Веселе, Козацьке та місто Херсон.

"Російські військові били по критичній та соціальній інфраструктурі; житлових кварталах населених пунктів області, зокрема пошкодили 5 багатоповерхівок та 7 приватних будинків. Також окупанти понівечили газогін, господарчі споруди та приватний автомобіль", — ідеться у повідомленні.

Через російську агресію 1 людина загинула, ще 8 — дістали поранення.