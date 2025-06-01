Ворог здійснив 36 авіаційних обстрілів по області, а також застосував БпЛА та артилерію.

1 червня уночі російська армія атакувала об'єкт критичної інфраструктури у Запоріжжі. Напередодні, 31 травня, окупанти обстріляли Пологівський район. Загалом, ворог здійснив понад 500 ударів по Запорізькій області за добу.

Оновлення. Станом на 8:45 стало відомо про трьох поранених внаслідок ворожої атаки на Запоріжжя. До медиків звернулися ще двоє людей - 46-річна жінка та 54-річний чоловік.

Фото: Запорізька ОВА

Про це повідомляє очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

"Одна людина поранена, пошкоджені обʼєкти критичної інфраструктури та приватні будинки - ворог атакував Запоріжжя щонайменше сімома "шахедами", каже Федоров.

Фото: Запорізька ОВА

Відомо, що росіяни ударили по приватній забудові, там понівечений будинок. Постраждали і обʼєкти критичної інфраструктури. Внаслідок атаки постраждала жінка.

Загалом упродовж доби окупанти завдали 501 удар по 17 населених пунктах Запорізької області. Ворог здійснив 36 авіаційних обстрілів по Гуляйполю, Оріхову, Долинці, Преображенці, Малинівці, Ольгівському, Полтавці, Новодарівці, Верхній Терсі та Темирівці.

Фото: Запорізька ОВА

281 БпЛА різної модифікації (переважно FPV) атакував Запоріжжя, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.

4 обстріли із РСЗВ накрили Кам'янське, Щербаки та Чарівне.

180 артударів прийшлися по території Кам’янського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

Фото: Запорізька ОВА

Надійшло 32 повідомлення про пошкодження квартир, приватних будинків, автівок та об'єктів інфраструктури.