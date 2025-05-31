Зеленський: на деяких напрямках фронту фіксуємо збільшену російську активність

Президент Володимир Зеленський у вечірньому зверненні 31 травня розповів про збільшення російської активності.

“Сьогодні була доповідь Головкома Сирського. Ситуація на фронті залишається непростою – на деяких напрямках ми фіксуємо збільшену російську активність. Найбільш серйозні бої на Покровському напрямку, Лиманському напрямку, Купʼянському”, – сказав Зеленський.

Глава держави також повідомив про продовження Курської операції, яка утримує значну кількість російських військ від активності на території України: “Війна має виходити на територію Росії – туди, звідки вона й прийшла”.