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Росіяни атакували Харківщину КАБами, троє людей постраждали

Під ворожими авіаударами опинилися два населені пункти Харківської області.

Росіяни атакували Харківщину КАБами, троє людей постраждали
Фото: ДСНС

Уранці 31 травня росіяни завдали авіаударів по селах Васищеве та Безлюдівка Харківської області. Унаслідок атаки постраждали три людини.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов. 

У селі  Васищеве зафіксовано влучання по території цивільного підприємства, є пошкоджені будівлі. Постраждали дві людини. 

У Безлюдівці внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Постраждала одна людина. 

На місці влучань працюють екстрені служби. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.

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