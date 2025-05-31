Росіяни атакували Харківщину КАБами, троє людей постраждали

Під ворожими авіаударами опинилися два населені пункти Харківської області.

Уранці 31 травня росіяни завдали авіаударів по селах Васищеве та Безлюдівка Харківської області. Унаслідок атаки постраждали три людини.

Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

У селі Васищеве зафіксовано влучання по території цивільного підприємства, є пошкоджені будівлі. Постраждали дві людини.

У Безлюдівці внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Постраждала одна людина.

На місці влучань працюють екстрені служби. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.