Росіяни атакували Харківщину КАБами, троє людей постраждали

Уранці 31 травня росіяни завдали авіаударів по селах Васищеве та Безлюдівка Харківської області. Унаслідок атаки постраждали три людини.
Про це повідомляє очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
У селі Васищеве зафіксовано влучання по території цивільного підприємства, є пошкоджені будівлі. Постраждали дві людини.
У Безлюдівці внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок. Постраждала одна людина.
На місці влучань працюють екстрені служби. Медики надають постраждалим всю необхідну допомогу.
- Учора ввечері російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Васищевому на Харківщині. Там постраждали двоє цивільних.