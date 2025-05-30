Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Бернар-Анрі Леві: «Якщо Україна програє, наслідки будуть катастрофічними для всього світу»
Ірина Цибух (Чека): «Єдиний вибір про свободу та волю в країні, де йде війна — це боротьба за її волю»
Ірина Цибух (Чека): «Єдиний вибір про свободу та волю в країні, де йде війна — це боротьба за її волю»
Ключові завдання F-16
Ключові завдання F-16
У Києві обвалився балкон, на якому стояв документаліст зі США Крістофер Волтерс
У Києві обвалився балкон, на якому стояв документаліст зі США Крістофер Волтерс
Президент синхронізував український День захисту дітей з Всесвітнім днем дитини
Президент синхронізував український День захисту дітей з Всесвітнім днем дитини
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Культурна дипломатія в часи війни – це спосіб довести суб’єктність України
Президент Польщі розкритикував українців за "бандерівські пов'язки"
Президент Польщі розкритикував українців за "бандерівські пов'язки"
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Водій САУ «Цезар»: «Після кожного пострілу відчуваєш, що ти бог війни»
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
Черкаська міська рада позбавила Українську православну церкву права на володіння землею
ГоловнаСуспільствоВійна

Унаслідок ракетного удару РФ по Харківщині постраждали люди

Зруйновані будинки. 

Унаслідок ракетного удару РФ по Харківщині постраждали люди
Фото: Телеграм-канал Олега Синєгубова

Сьогодні, 30 травня, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Васищевому на Харківщині.

"Ворог наніс ракетний удар по с. Васищеве", – написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов. 

Він спочатку повідомив про одного постраждалого, пошкоджені приватні домоволодіння та цивільний автомобіль.

Згодом зазначив, що кількість постраждалих внаслідок ворожого ракетного удару зросла і відомо про двох постраждалих. Також руйнувань зазнали 8 приватних домоволодінь.

  • Вчора дві російські ракети вибухнули в передмісті Чугуєва.
﻿
Теми: , ,
Читайте також
Про використання cookies
Продовжуючи переглядати LB.ua ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом та погоджуєтеся на використання файлів cookies
Про файли cookies