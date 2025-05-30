Унаслідок ракетного удару РФ по Харківщині постраждали люди

Сьогодні, 30 травня, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Васищевому на Харківщині.

"Ворог наніс ракетний удар по с. Васищеве", – написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов.

Він спочатку повідомив про одного постраждалого, пошкоджені приватні домоволодіння та цивільний автомобіль.

Згодом зазначив, що кількість постраждалих внаслідок ворожого ракетного удару зросла і відомо про двох постраждалих. Також руйнувань зазнали 8 приватних домоволодінь.