Унаслідок ракетного удару РФ по Харківщині постраждали люди

Сьогодні, 30 травня, російська окупаційна армія завдала ракетного удару по Васищевому на Харківщині.
"Ворог наніс ракетний удар по с. Васищеве", – написав у телеграмі начальник ОВА Олег Синєгубов.
Він спочатку повідомив про одного постраждалого, пошкоджені приватні домоволодіння та цивільний автомобіль.
Згодом зазначив, що кількість постраждалих внаслідок ворожого ракетного удару зросла і відомо про двох постраждалих. Також руйнувань зазнали 8 приватних домоволодінь.
- Вчора дві російські ракети вибухнули в передмісті Чугуєва.