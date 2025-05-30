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Поліцейські підозрюють мешканця Київщини у зберігання боєприпасів

У чоловіка знайшли, зокрема, гранати та набої.

Поліцейські підозрюють мешканця Київщини у зберігання боєприпасів
Поліцейські підозрюють мешканця Київщини у зберігання боєприпасів
Фото: Поліція Київщини

Правоохоронці підозрюють мешканця Київської області у тому, що він незаконно зберігав боєприпаси за місцем свого проживання на Білоцерківщині. 

Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.

Під час обшуку у 39-річного жителя Ставищенської громади поліцейські виявили дві ручні димові гранати РДГ-2, ручну димову гранату РДГ-55, корпус ручних гранат РГД-5 та Ф1, підривачі до ручних гранат УЗРГМ-2 і УЗРГМ-7 та 230 набоїв калібру 5,45 мм. 

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Криміналісти зафіксували та вилучили вибухонебезпечні предмети.

Чоловіку повідомили про підозру за фактом придбання та зберігання  бойових припасів, без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).

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