Поліцейські підозрюють мешканця Київщини у зберігання боєприпасів

Правоохоронці підозрюють мешканця Київської області у тому, що він незаконно зберігав боєприпаси за місцем свого проживання на Білоцерківщині.
Про це повідомила пресслужба ГУ Нацполіції у Київській області.
Під час обшуку у 39-річного жителя Ставищенської громади поліцейські виявили дві ручні димові гранати РДГ-2, ручну димову гранату РДГ-55, корпус ручних гранат РГД-5 та Ф1, підривачі до ручних гранат УЗРГМ-2 і УЗРГМ-7 та 230 набоїв калібру 5,45 мм.
Криміналісти зафіксували та вилучили вибухонебезпечні предмети.
Чоловіку повідомили про підозру за фактом придбання та зберігання бойових припасів, без передбаченого законом дозволу (ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України).